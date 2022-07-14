РЭО реализует проект экологического подхода к госзакупкам

В разработке документа, который сейчас находится на согласовании, принял участие Российский экологический оператор.
Как заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев, при оформлении документации на госзакупки нужно будет указывать информацию о производстве товаров из вторсырья, пишет otr-online.ru.
По словам Буцаева, первостепенной задачей развития экономики замкнутого цикла является обеспечение условий для применения вторичных ресурсов с целью замещения первичного сырья. Важно, чтобы в процессе изготовления таких товаров соблюдались экономические, экологические и технологические условия эффективности. Новые требования должны стимулировать расширение рынка сбыта товаров, созданных из вторичных ресурсов, за счет роста спроса. В документах по закупкам информацию о вторсырье, которое применялось при изготовлении товаров, нужно будет указывать с 2023 года.
Также Российский экологический оператор сформировал перечень продукции, при закупке которой нужно указывать процент использованного в производстве вторсырья. В список вошли бумажные изделия для бытовых и санитарно-гигиенических нужд, твердые и мягкие покрытия, элементы благоустройства, удобрения из органики, почвенный и технический грунт, контейнеры и урны для отходов.
В апреле РЭО, Минстрой, Минпромторг и Минсельхоз подготовили четыре программы для различных отраслей в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». В программных документах описывается стратегия использования вторсырья, полученного из отходов, в промышленности, предприятиях сельского хозяйства, а также строительстве и ЖКХ.