РЭО реализует проект экологического подхода к госзакупкам

По словам Буцаева, первостепенной задачей развития экономики замкнутого цикла является обеспечение условий для применения вторичных ресурсов с целью замещения первичного сырья. Важно, чтобы в процессе изготовления таких товаров соблюдались экономические, экологические и технологические условия эффективности. Новые требования должны стимулировать расширение рынка сбыта товаров, созданных из вторичных ресурсов, за счет роста спроса. В документах по закупкам информацию о вторсырье, которое применялось при изготовлении товаров, нужно будет указывать с 2023 года.