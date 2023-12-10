Новая инвестиция. В Омске снова подорожали яйца

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
По информации сервиса iMonitoring, в Омске наблюдается рост цен на куриные яйца. Так, за период с 27 ноября по 4 декабря, специалисты зафиксировали рост средней цены на 3,8 процента. В годовом разрезе подобная динамика является пугающей: средняя цена на протяжении 2023 года увеличилась на 40%.
Скачок цен уже привлек внимание Игоря Краснова, Генпрокурора РФ — 8 декабря, в ходе заседания по противодействию картелям, было принято решение о начале проверок производителей яиц. За ту же неделю увеличилось в цене мясо курицы — на 2,61 рубля.
Кроме того, увеличились цены и других продуктов: сосиски и сардельки «подросли» почти на 8 рублей, черный чай увеличил среднюю цену на 5,83 рубля за килограмм, дороже стали и сыры — теперь, в среднем, один килограмм стоит на 7 рублей дороже.