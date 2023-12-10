Новая инвестиция. В Омске снова подорожали яйца

Кроме того, увеличились цены и других продуктов: сосиски и сардельки «подросли» почти на 8 рублей, черный чай увеличил среднюю цену на 5,83 рубля за килограмм, дороже стали и сыры — теперь, в среднем, один килограмм стоит на 7 рублей дороже.