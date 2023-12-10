Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:33

Published Сегодня, 09:33

Modified Сегодня, 09:36

Updated Сегодня, 09:36

Омичи столкнулись с подорожанием яиц и других продуктов

Новая инвестиция. В Омске снова подорожали яйца

10 декабря 2023, 09:33
Фото: 1MI

Омичи столкнулись с подорожанием яиц и других продуктов

За неделю цены увеличились на 3,8% — теперь средняя стоимость одного десятка составляет 103 рубля.

По информации сервиса iMonitoring, в Омске наблюдается рост цен на куриные яйца. Так, за период с 27 ноября по 4 декабря, специалисты зафиксировали рост средней цены на 3,8 процента. В годовом разрезе подобная динамика является пугающей: средняя цена на протяжении 2023 года увеличилась на 40%.

Скачок цен уже привлек внимание Игоря Краснова, Генпрокурора РФ — 8 декабря, в ходе заседания по противодействию картелям, было принято решение о начале проверок производителей яиц. За ту же неделю увеличилось в цене мясо курицы — на 2,61 рубля.

Кроме того, увеличились цены и других продуктов: сосиски и сардельки «подросли» почти на 8 рублей, черный чай увеличил среднюю цену на 5,83 рубля за килограмм, дороже стали и сыры — теперь, в среднем, один килограмм стоит на 7 рублей дороже.

Генпрокурор РФ поручил проверить, почему цены на яйца взлетели на 40% за год
Узнать подробнее
#Омск#Цены#Новости#Яйца#Проверки#Илья Скобин#Генпрокурор РФ
Подпишитесь
Владельцы Омской области. «Мясной король» Темури Латария
8 декабря, 10:47
«Лучше дышать через маску»: экоблогер о влиянии аварийной ТЭЦ на Омск
Сегодня, 10:30
Не заметили потепления. Не во все дома Омска вернулось тепло
Сегодня, 07:42
Уникальное предложение. В Омске выставили на продажу олимпийку Вовы Адидаса
Сегодня, 04:33
Теплеет. В Омск придет мощное повышение температуры
Сегодня, 04:02