Генпрокурор РФ проучил проверить, почему цены на яйца взлетели на 40% за год

Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил региональным прокурорам начать проверки производителей куриных яиц, так как цены на продукт необоснованно взлетели. Также будут проверены розничные продавцы. Напомним, что за год цены на яйца в России увеличилась более чем на 40%.