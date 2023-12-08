Генпрокурор РФ проучил проверить, почему цены на яйца взлетели на 40% за год

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 10:00
Updated Сегодня, 10:00
В генпрокуратуре РФ прошло очередное заседание по противодействию картелям с участием представителей минпромторга, минсельхоза, ФАС, а также Российского птицеводческого союза и ассоциации компаний розничной торговли.
Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил региональным прокурорам начать проверки производителей куриных яиц, так как цены на продукт необоснованно взлетели. Также будут проверены розничные продавцы. Напомним, что за год цены на яйца в России увеличилась более чем на 40%.
«По итогам проверок по всем выявленным нарушениям будут приняты исчерпывающие меры реагирования для защиты прав граждан от необоснованного роста цен», — сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.