Владельцы Омской области. «Мясной король» Темури Латария

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Published Сегодня, 10:47
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Сегодня речь пойдет о человеке, который уже не первый год официально считается самым богатым омичом. Темури Латария развивает свои бизнес-проекты и в Омской области, и в соседних регионах, получая многомиллиардную выручку. В политической сфере он не так заметен, но и здесь есть о чем поговорить: ведь иногда большие деньги конвертируются во влияние даже против воли их владельца.
Итак, в основе всего — продовольственная сфера. Латария начинал с колбасного цеха, продолжал разведением крупного рогатого скота и сельхозптицы. Его бизнес-структуры разводят свиней и индюшек, поставляют мясную продукцию «от поля до прилавка». Перечень этих фирм выглядит весьма внушительно:
— Руском (Голышмановский район Тюменской области) — разведение сельхозптицы, 7 млрд рублей выручки;
— Сибирские колбасы (Омск) — производство колбас, 6 млрд рублей выручки;
— Алтайские колбасы (Барнаул) — «производство соленого, вареного, запеченого, копченого, вяленого и прочего мяса», 3 млрд рублей выручки;
— Руском-Агро (Кормиловский район Омской области) — разведение свиней, 3 млрд рублей выручки;
— Морозовская птицефабрика (Омск), 2 млрд рублей выручки;
— Абсолют-Агро (Юргинский район Тюменской области) — разведение сельхозптицы, выручка 2 млрд рублей выручки;
— Резонанс (Омск) — оптовая торговля, 1 млрд рублей выручки;
— Барнаульский пищевик (село Клочки Ребрихинского района Алтайского края) — разведение свиней, годовая выручка 960 млн рублей выручки;
— Алтайские мясные лавки (Барнаул) — розничная торговля мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах, выручка 435 млн рублей выручки;
— Земля (Юргинский район Тюменской области) — выращивание зерновых, 399 млн рублей выручки;
— Эйти-Трейд (Калачинский район) — 100%, 178 млн рублей выручки;
— Тюменская мясная лавка (Заводоуковск в Тюменской области) — 128 млн выручки рублей выручки.
Из этого перечня компаний с годовой выручкой, превышающей 100 млн рублей, вырисовывается определенная география. Крупнейшие активы распределены по трем регионам, заметного преобладания Омска с чисто количественной точки зрения нет. При этом мы знаем, что «Руском» переехал в Тюменскую область из Омска, а «Сибирские колбасы» переехали в Омск из Алтайского края. Латария в свое время счел необходимым подчеркнуть: эти перемещения пошли на благо бюджету Омской области, так как у «Сибколбас» выручка на порядок выше. Мы видим, что за последние годы соотношение изменилось.
Тем не менее Латария — омский бизнесмен. В пользу этого тезиса, помимо цифр 55 в его ИНН и десятков процентов выручки, говорят почетное звание «Заслуженный меценат Омской области», ресторан «Гурман» в центре Омска, ревнивый интерес со стороны местных властей. Например, первый заместитель губернатора Андрей Новоселов в свое время почти в шутку просил ВТБ не давать Латарии денег на его алтайские проекты. «Не давайте ему денег, чтобы он туда не ходил!» — воскликнул чиновник в далеком 2015 году (об этом написали в своем репортаже «Коммерческие вести»). Денег все-таки дали, проекты работают — но частично перемещаются в Омск, а Латария продолжает украшать рейтинги богатых омичей и участвовать в местной жизни.
Жизнь эта в том числе и политическая. Сам предприниматель никогда не заседал в органах власти, а в интервью настаивает, что политических интересов у него нет. Однако «Руском-Агро» имеет большой вес и далеко идущие интересы в Кормиловском районе. Это отражается на составе районного совета депутатов и имеет влияние на региональный парламент: в ЗакСе заседает Светлана Энверова, параллельно продолжающая работать в «дочке» «Руском-Агро», ООО «Сосновское».
В отличие от многих других героев проекта Города55, Темури Латария никогда не имел в Омске влиятельных старших родственников, да и происходит он из далеких мест. Самый богатый омич родился и вырос в городе Поти — неофициальной столице грузинской Мегрелии. В Омск он приехал после школы, в 1987 году, чтобы поступить на дорожно-строительный факультет СибАДИ. Получив диплом, Латария работал по специальности — сначала мастером, потом начальником участка в ремонтно-строительном управлении завода пластмасс.
В бизнес Латария пошел в 1996 году. Он начал поставлять оборудование и ингредиенты для мясопереработки, в основном, специи, а затем учредил ООО «Торговая фирма „Резонанс“, которое сам и возглавил. В 1999 году появился бренд „Сибирские колбасы“. ЗАО с таким названием запустило производство на базе колбасного цеха ПО „Никольское“ — и дело пошло.
В 2006 году на площадке птицекомбината «Кировский» заработал мясоперерабатывающий завод. Тогда же было учреждено ООО «Руском», ставшее частью одноименной группы компаний наряду с «Руском-Агро», «Резонансом», «Алтайскими колбасами». В 2010 году заработал свиноводческий комплекс в Кормиловском районе, в 2013 году Латария купил Морозовскую птицефабрику, находившуюся в предбанкротном состоянии, и в дальнейшем возродил ее (последний финансовый год это предприятие закрыло с прибылью 280 млн рублей).
Дальше была история постоянной бизнес-экспансии. Был план открыть молочный комплекс в Ачаире на 1800 голов с инвестициями в 2 млрд, но от него отказались из-за падения курса рубля (дело было в 2014 году). В 2015-м Латария открыл птицеферму Морозовской птицефабрики в Кормиловском районе. Именно тогда Новоселов обратился почти в шутку к ВТБ — но деньги на алтайские проекты все же нашлись. Теперь на Алтае разные бизнес-структуры, связанные с Латарией, разводят свиней, производят и перерабатывают мясо птицы, в Тюменской области работает масштабный проект, связанный с мясом индейки.
Отметим, что пельменные «Богатство Сибири», которые открываются сейчас в Омске, предположительно, тоже принадлежат Латарии (в всяком случае, именно он купил в свое время соответствующий бренд). Одна такая пельменная находится в скандально известном торгово-развлекательном центре «Парк», построенном бизнесменами из «немецкого» клана на территории парка 30-летия ВЛКСМ, другая — в торговом центре «Терминал» на проспекте Мира, который принадлежит семьям Бабиковых и Знаменских.
«Я в политической жизни никакого участия не принимаю», — отрезал Латария, отвечая на уточняющий вопрос в 2019 году. Причиной для этого стало участие в выборах в Законодательное собрание Омской области Светланы Энверовой. Она претендовала на мандат, освободившийся из-за отправки в колонию Хабулды Шушубаева, и не только победила на выборах, но и переизбралась в 2021 году.
Все дело в том, что в 2013–2015 годах Энверова была генеральным директором ООО «Сосновское», а с 2015 года по сегодняшний день остается заместителем гендира. Весь уставный капитал этой фирмы принадлежит «Руском-Агро». Получается, что наемная работница Темури Латарии уже 4 года заседает в парламенте Омской области, причем последние 2 года она — заместитель председателя комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии, то есть по теме, имеющей самое прямое отношение к бизнесу ее патрона.
Стоит уточнить, что до ЗакСа Светлана Энверова была председателем Совета депутатов Кормиловского района и сложила полномочия только ради областного парламента. Вообще в некоторых СМИ (скажем, в «СуперОмске») о «Руском-Агро» пишут как об одном из основных «центров силы» Кормиловки, периодически воюющем за влияние с братьями Иваном и Юрием Тверитиными. В 2013 году сотрудница «Руском-Агро» Анна Саватеева претендовала на пост главы Кормиловского района, но проиграла выборы коммунисту Леониду Матиенко.
Ловко подсуетившиеся политтехнологи оппонентов запустили в Кормиловке несколько нелицеприятных слухов о кандидате от Латарии. Информация эта, конечно, к действительности отношения не имела, но сработала именно так, как предполагалось: бросившаяся защищать свое честное имя Саватеева упустила из рук контроль над избирательной кампанией, из-за чего уступила на выборах. Саватеевой не помогло даже участие в кампании тогдашнего губернатора Омской области Виктора Назарова. Население не приняло бизнесвумен на «Кайене», предпочтя понятного местного коммуниста-агрария.
Цена вопроса здесь понятна: контролируя администрацию и/или райсовет, фирма Латарии могла бы, например, получать нужные ей участки муниципальной земли и имела бы определенное преимущество в конкуренции с Тверитиными, которые тоже выращивают зерновые и занимаются торговлей мясом. Да и контроль над таким важным поселением может дать тысячу и один аргумент не только в споре с бизнес-партнерами, но и политическими оппонентами и даже силовиками. Правда, пользовался ли кто-нибудь в Кормиловке таким влиянием доподлинно неизвестно, а предполагать можно все, что угодно.
Однако ключевое значение для самого богатого омича имеет региональный уровень. Отношения Латарии с областными властями всегда складывались на исключительно позитивной волне: его компании — один из крупнейших налогоплательщиков региона, он получает разного рода преференции и, по-видимому, хорошо понимает правила игры.
Например, в 2015 году правительство Назарова признало работу бизнесмена по возрождению Морозовской птицефабрики самым успешным проектом в регионе и выделило субсидию в 200 млн рублей. Спустя несколько месяцев стало известно, что «Руском-Агро» выделил в предвыборный фонд кандидата в губернаторы Виктора Назарова 3 млн.
Позже строительство ресторана «Гурман» оказалось в перечне региональных инвестиционных проектов. Сибирский региональный экспертный центр без видимых проблем выдал положительное заключение, а мэрия разрешила сократить до минимума расстояние между зданием и соседними участками, приблизив ресторан вплотную к «красной линии». Между тем речь идет о самом центре города, о том участке, где планировалось (хоть и на самом теоретическом уровне) восстановить губернаторский сад. На практике деревьев стало еще меньше, а сада теперь уже точно не будет: не осталось свободной земли, все собой заняла любимая омской мэрией тротуарная плитка.
Другой ресторанный проект Латарии, ООО «Пропроект», в 2022 году получило от облправительства контракт на организацию банкетов. В нем фигурировала небольшая сумма, 110 тысяч рублей, но здесь важен общий принцип.
Рассказ о Темури Латарии будет неполон, если промолчать о двух омских бизнесменах с той же фамилией и похожим отчеством. Виталий Отарович Латария в 2005–2010 годах был генеральным директором ЗАО «Сибирские колбасы», а позже стал единственным учредителем и генеральным директором Черлакского мясокомбината — одного из крупнейших предприятий в своей отрасли. В 2019 году из-за многочисленных долгов на мясокомбинате началась процедура банкротства.
100% уставного капитала Черлакского мясокомбината перешли от Виталия Отаровича Латарии к Валерию Отариевичу Латарии. Где родился Валерий Отариевич, неизвестно, с другими бизнес-активами он не связан.
В базах данных можно найти еще одного носителя фамилии Латария — вернее, еще одну носительницу. Это Маргарита Темуриевна, ровно год (3 сентября 2013 — 3 сентября 2014) занимавшая пост директора в ООО «Пропроект». Предположительно речь может идти о дочери Темури Отарьевича, той самой, которая в 2015 году вышла замуж за сына бывшего замглавы налоговой службы, руководителя «Аналитического центра Омской области» Сергея Евсеенко. Латария тогда организовал роскошную свадьбу в пятизвездочной гостинице «Березовая, 2». Ведущим был один из авторов и актеров шоу «Вечерний Ургант» Константин Анисимов, для гостей выступила известная группа «Градусы», получившая за это около 2 млн рублей.
Перспективы Темури Латарии, судя по событиям последних лет, лежат в первую очередь в сфере бизнеса. Предприниматель развивает экспансию сразу в трех регионах, причем речь идет о миллиардных инвестициях с довольно отдаленным горизонтом окупаемости. Надо признать, что в целом развитию ничто не угрожает: Латария постоянно получает разного рода преференции от властей. Губернаторы в Омске сменяют друг друга, а самый богатый омич остается.
Да и политические амбиции у Латарии все же есть. «Подконтрольная» ему Кормиловка живет и здравствует, но есть и региональный уровень. Светлана Энверова, например, не просто избралась в Заксобрание, но еще и работает там в комитете по сельскому хозяйству. А, значит, напрямую через нее богатейший омич может влиять на всю индустрию производства мяса, птицы и зерна. Мы в дальнейшем не видим причин для того, чтобы его влияние ослабевало, тут скорее наоборот, речь будет идти об усилении.
В марте 2022 года на работу к Латарии пришел бывший министр региональной политики и массовых коммуникаций Михаил Каракоз, что только повысило качество его GR. Опытный профессионал с обширными связями может помочь Латарии избежать неприятных ситуаций и выступит переговорщиком с властью, что тоже только улучшит позиции миллионера.
Добавим, что на Латарию работает и еще один бывший министр — Виталий Эрлих, возглавлявший когда-то региональный минсельхоз. Он руководит масштабным тюменским проектом по выращиванию и переработке индейки, наверняка используя не только профессиональные знания, но и связи.