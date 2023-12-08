Владельцы Омской области. «Мясной король» Темури Латария

Тем не менее Латария — омский бизнесмен. В пользу этого тезиса, помимо цифр 55 в его ИНН и десятков процентов выручки, говорят почетное звание «Заслуженный меценат Омской области», ресторан «Гурман» в центре Омска, ревнивый интерес со стороны местных властей. Например, первый заместитель губернатора Андрей Новоселов в свое время почти в шутку просил ВТБ не давать Латарии денег на его алтайские проекты. «Не давайте ему денег, чтобы он туда не ходил!» — воскликнул чиновник в далеком 2015 году (об этом написали в своем репортаже «Коммерческие вести»). Денег все-таки дали, проекты работают — но частично перемещаются в Омск, а Латария продолжает украшать рейтинги богатых омичей и участвовать в местной жизни.