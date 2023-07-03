Владельцы Омской области. Семья Антропенко

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Сегодня речь пойдет о семье Антропенко, значимой для Омска благодаря своим успехам в бизнесе и политике.
В основе всего — энергетика. Патриарх, Александр Владимирович Антропенко, возглавлял соответствующий сектор еще в обкоме КПСС, потом руководил рядом коммерческих структур, работавших в сфере ЖКХ. Сейчас он управляет обширной бизнес-империей, в центре которой фирма «Основа-Холдинг», специализирующаяся на «управлении финансово-промышленными группами». Другие активы — «Тепловая компания» (не та, о которой вы подумали, но тоже примечательное предприятие), гостиница «Сибирь», ряд заводов, производящих бетон и металлические конструкции.
Фамилия Антропенко звучит в связи с целым рядом громких строительных проектов. Именно этот бизнесмен хочет построить жилую многоэтажку в Омской крепости и фешенебельную гостиницу на месте обувной фабрики «Луч», ему же доверили многострадальный главный корпус ОмГУ у метромоста. То и дело появляются новости о том, что Антропенко строит или реконструирует собственные промышленные объекты.
Сыновья Александра Владимировича, Александр и Игорь, являются его компаньонами по ряду фирм. При этом Александр Александрович — заслуженный врач, сейчас руководящий детской поликлиникой №2 (прежде он был главврачом в детской поликлинике №7), а Игорь Александрович сделал без преувеличений выдающуюся политическую карьеру: сейчас он заседает в федеральном парламенте.
Впрочем, в плане политическом у семьи давно все хорошо. Антропенко-старший стоял у истоков «Единства», партии-предшественницы «Единой России», и был руководителем ее омского отделения. Игорь Александрович заседал и в городском совете, и в региональном Законодательном собрании, подвизался в «Справедливой России» (руководил ее фракцией в ГС) и в «Деловой России», выдвигал свою кандидатуру в мэры и вовремя ее снимал, демонстрируя таким образом сразу два важных качества — амбициозность и готовность отступить, когда об этом просят старшие товарищи.
Очевидно, что у этих двоих обширные политические связи как в Омске, так и в Москве, а также в других регионах России (дальше нам придется подробнее говорить, например, о Бурятии). Александр Александрович как видный управленец из сферы здравоохранения встроен в региональную властную вертикаль и тоже обладает определенным уровнем связей и поддержки.
В мире СМИ интересы семьи с недавних пор представляет «Новый Омск». В конце 2021 года это издание было приобретено ООО «Основа Дата Нэт», принадлежащим «Основа-Холдингу» и Всеволоду Игоревичу Антропенко. Последний — еще один член бизнес-клана, принадлежащий, судя по имени, к самому младшему поколению. В его доверительном управлении находятся (частично) семейные предприятия ООО «Луч», ООО «Омскэлектротех», ООО «Управляющая компания „Статус“».
Как все начиналось
Глава семьи родился в 1948 году в селе Курносово Большереченского района. Из райцентра родом Оксана Фадина, а из расположенного неподалеку села Могильно-Посельское — нынешний министр культуры Юрий Трофимов, но какая-то особая связь здесь не прослеживается. В целом у Александра Владимировича было достаточно много времени, чтобы сделать классическую для советской эпохи карьеру: рабочий на заводе, инструктор райкома КПСС, глава сектора энергетики, промышленности и транспорта, начальник управления снабжения и сбыта облисполкома. Последняя должность после 1991 года превратилась из государственной во вполне коммерческую под названием «генеральный директор ОАО „ПТФ „Омскоблресурсы“».
Как один из видных городских «хозяйственников», Антропенко возглавлял региональное отделение «Единства». Это было политическое движение в поддержку Владимира Путина, зародившееся в 1999 году и ставшее одной из составляющих нынешней «партии власти» — «Единой России».
Дальше были должности главы «Омскэнерго» (2001 год), заместителя генерального директора (с 2006 года) и собственно гендиректора (с 2008) «Межрегиональной распределительной компании Сибири». В последнем качестве Антропенко руководил сразу восемью региональными предприятиями, от Омска до Улан-Удэ. В борьбе за рентабельность он не раз принимал непопулярные решения, делавшие его видным героем местных новостей.
Скажем, в 2003 году в Омске разразился полноценный энергетический кризис. За неуплату Антропенко отключил электричество для Таврической водоразборной станции и оставил таким образом без воды пять сельских районов. Губернатор Полежаев потребовал от РАО ЕЭС уволить Антропенко, прокуратура завела из-за отключения уголовное дело, налоговая полиция быстро нашла в «Омскэнерго» нарушения по своей линии. Заместителю председателя правления РАО ЕЭС Вячеславу Синюгину пришлось лично встречаться с Полежаевым, чтобы уладить дело, но увольнять Антропенко никто не стал.
Проблемы с налоговой максимально обострились к 2010 году, когда суд признал факт неуплаты «Омскэнерго» в правление Антропенко 200 млн рублей. К этому прибавилась растрата на 14 млн. Обвинение потребовало восемь лет колонии, но события пошли по нестандартному сценарию: Антропенко получил только 5 с половиной лет «условно» (одним из смягчающих вину обстоятельств стал «высокий социальный статус»), а через полтора года добился оправдания. Мало того: прокурора области Анастаса Спиридонова обязали принести ему официальные извинения.
Еще по крайней мере один раз Антропенко обвинили в преступной деятельности на посту главы «Омскэнерго». Обвинил депутат Госдумы от ЛДПР Ян Зелинский, заявивший в телеэфире, будто Антропенко создал схему мошеннической приватизации предприятия. Суд обязал депутата выплатить 21 тысячу рублей, чтобы компенсировать ущерб для чести и достоинства оппонента.
Омск и Бурятия
Параллельно с работой в «МРСК Сибири» Антропенко развивал собственный бизнес. В 2005 году была учреждена фирма «Основа-Холдинг», в 2010 году у «Омскгидропривода» было куплено ООО «Тепловая компания». Одним регионом дело не ограничивалось: Антропенко развивал экспансию, например, в Бурятии. Там он установил в 2009 году контроль над предприятием «Улан-Удэ Энерго», учрежденным местными властями. За несколько лет эта фирма накупила векселей «Основы-Холдинга» более чем на 400 млн рублей, затем создала «дочку», ООО «Электротехническая компания», в уставный капитал которой внесла 687 млн. Администрация Улан-Удэ трактовала это как вывод денег и пыталась сопротивляться в арбитраже, но без особого успеха.
Еще один бурятский эпизод связан с победой «Тепловой компании» в конкурсе на долгосрочную аренду городских тепловых сетей и котельных, прошедшем в 2011 году. Небольшое и малоизвестное в столице республики предприятие обошло тогдашнего арендатора «Улан-Удэнский энергетический комплекс», принадлежащего «ТГК-14». Между конкурентами началась полноценная медийная война: противники «Тепловой» особо отмечали, что Антропенко отбывает условный срок и что без тесного взаимодействия котельных с тепловыми станциями город ждет полный коллапс. В итоге победило ТГК: после полугода боев она получила в оперативное управление все муниципальные котельные и тепловые сети, а ТК ушла из Улан-Удэ, продав своим кредиторам долги потребителей.
В Омске Антропенко владеет несколькими заводами, производящими металлические конструкции и бетон. Это комбинат пористых металлов, электротехнический завод, электромеханический завод, ООО «Энергетик». Компания Антропенко «Строительные материалы Сибири» построила детский сад на Светловской, начала строительство школы на Космическом проспекте, получила подряд на завершение работ в многострадальном главном корпусе ОмГУ. Эти проекты реализуются не без проблем: например, строительство школы по ходу дел подорожало почти вдвое, до громадной суммы в 1,7 млрд рублей, а сроки сдвинулись на год.
Параллельно Антропенко развивает и собственные строительные проекты. В районе ТЭЦ-1 на набережной Оми он хочет строить озвученный выше жилой квартал. Против проекта высказывались архитекторы и местные жители, мэр Сергей Шелест отправил его на доработку, но исход дела до сих пор неясен. На территории бывшей обувной фабрики «Луч» будут строить гостиницу — и это, судя по недавним новостям из департамента архитектуры, дело решенное.
Антропенко-депутат
Биографии сыновей Александра Антропенко развивались по-разному. Игорь Александрович начал карьеру с должности помощника районного прокурора (1993 год). Потом он пошел в энергетику и стал заместителем гендиректора ОАО «ЦНИИ НПКЭнерго» (2002), заместителем гендиректора ОАО «Пензаэнерго» (2004), директором НП «Инновации в электроэнергетике» в Москве.
С 2006 года Антропенко-младший руководил ОАО «Хакасэнерго», с 2007 — Южной дирекцией ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа». В 2009–2011 годах он был заместителем постоянного представителя Хакасии при президенте РФ. В 2008 году Антропенко получил должность в отцовском «Основа Холдинге» — сначала управляющего директора, потом директора по стратегическому развитию. К этому прибавились доли в разных отцовских компаниях, пост главы совета директоров ОАО «Электромеханический завод», членство в совете директоров ОАО «Гостиница Сибирь».
От других членов семьи Игорь Александрович отличается политическими амбициями. Начинал он со «Справедливой России», от которой избирался в 2012 году в Омский городской совет. Выборы на округе Антропенко проиграл, но ему достался мандат эсеровского «паровоза» Елены Мизулиной, на который претендовал также Павел Кручинский. Антропенко даже возглавил фракцию. Начало работы созыва ознаменовалось скандалом, связанным с выборами спикера: коммунист Игорь Петров выдвинул в качестве альтернативы Галине Горст кандидатуру единоросса Игоря Погребняка, открыто зазвучали заявления о подкупе некоторых депутатов. Антропенко тогда с сожалением признал, что нет спикера, который бы устроил всех, и открыто заявил, что ему денег не предлагали.
Другая громкая история 2012 года — выборы мэра. Антропенко выдвинул свою кандидатуру, но потом снял: по его словам, омские политические силы не были готовы к консолидации. Мэром позже стал Вячеслав Двораковский. Через пять лет Антропенко в общих чертах повторил этот фокус: снова подал документы (на этот раз вопрос решался не на всенародных выборах, а в специальной комиссии и городском совете), но в самый последний момент снял кандидатуру. Мало того: он предложил комиссии голосовать за конкурента, Оксану Фадину, предложенную главой региона Александром Бурковым.
— Вчера врио губернатора Александр Бурков сказал, что эффективная работа градоначальника зависит от того, является ли он членом команды губернатора, — сказал тогда Антропенко. — Я с этим согласен и, коль прозвучал такой тезис, считаю, что наиболее правильным будет доверить голоса кандидату с фамилией Фадина. Ей можно пожелать удачи, а остальным умерить свои амбиции и сконцентрироваться на другом кандидате — Владимире Путине.
Ход был весьма неожиданный, и, судя по нему, Антропенко тоже хотел быть членом побеждающей команды. Сейчас можно констатировать, что у него это вполне получалось. Еще в 2016 году, перед выборами в Законодательное собрание Омской области, он оставил неперспективную «Справедливую Россию» ради «Единой России», благодаря этому прошел в парламент, а потом возглавил региональное отделение «Деловой России», досрочно сместив Нателу Полежаеву (в новостных публикациях об этом событии можно встретить словосочетание «дворцовый переворот»).
На выборах в Госдуму в 2021 году Антропенко стал четвертым в списке региональной группы «Единой России» по Омской и Новосибирской областям — сразу после Оксаны Фадиной. «Паровоз» Андрей Травников отказался от мандата, Фадина прошла по одномандатному округу, и в результате Антропенко получил заветный мандат.
Заседая в Охотном ряду почти два года, депутат успел проголосовать против парламентского расследования пыток во ФСИН, предложить освободить от НДФЛ сборщиков вторичного сырья и усовершенствовать закон о защите прав потребителей. Фамилия Антропенко значится в обширных списках авторов ряда значимых инициатив на самые актуальные темы: об «уточнении ответственности за дискредитацию добровольческих формирований», об ужесточении наказаний за «преступления диверсионной направленности», о включении в КоАП статью про «пропаганду и (или) оправдание педофилии». Депутат является соавтором закона о запрете ЛГБТ-пропаганды (вместе, например, со спикером Госдумы Вячеславом Володиным).
Таким образом, в целом репутация Антропенко как «системного» депутата может считаться находящейся вне подозрений — несмотря на его отсутствие на заседании, где было одобрено включение в состав России четырех новых регионов.
Антропенко-врач
Александр Александрович — личность куда менее публичная, чем его брат. Он сделал карьеру детского анестезиолога-реаниматолога, стал главврачом омской детской поликлиники №7, в 2022 году — детской поликлиники №2. Понятно, что врач это непростой. В 2022 году Антропенко был третьим из омских главврачей по уровню дохода, в 2021 году — первым. Секрет здесь достаточно прост: доля в семейных активах.
На этого члена семьи приходится половина «Омской энергосетевой компании», 80% «Строительных материалов Сибири», 80% торгового дома «Строительные материал», все 100% «Тепловой компании» и ряд долей в других активах. Интересно, что крупнейший госзаказчик его ТК — одна из омских поликлиник, ГБ №9. Еще в списке есть МСЧ №55 ФСИН, детсады и школы.
Перспективы
Первое, на что стоит обратить внимание, говоря о перспективах семьи Антропенко, — неотрегулированный вопрос о преемственности. Главе семьи почти 75. Игорь Александрович как депутат федерального парламента не сможет управлять семейными активами еще как минимум три года и, надо думать, он постарается переизбраться еще на пятилетку, а пока его бизнес в доверительном управлении у жены. Александр Александрович, работая в государственной медицине, по-видимому, не может заниматься семейными делами по полной. Например, с «Основа-Холдингом», ключевой фирмой отца, он формально никак не связан.
Такое положение дел может создать определенные трудности в перспективе. Отметим, что, скажем, Геннадий Фридман, который старше Антропенко-отца всего на два года, уже позаботился о том, чтобы передать дела сыну и внуку. Впрочем, аналогии между этими двумя семьями не могут завести нас далеко: Фридманы, особенно глава семьи Геннадий Шмерельевич, сознательно дистанцируются от политики, которая для клана Антропенко слишком значима.
А вот Александр Антропенко исповедует совсем иные взгляды — его карьера и бизнес всегда во многом зависели от политической конъюнктуры и наличия у него политических же связей. В этом можно разглядеть семейный почерк — Игорь Александрович строит свою политическую карьеру так же ступенчато, как и корпоративную. При этом не стесняется менять партии, голосовать против ЛГБТ, снимать свою кандидатуру с выборов в пользу конкурента. Все это говорит о том, что как политик он конъюнктурен, свои взгляды если и имеет, то в приоритет их точно не ставит.Антропенко-младший не идет на компромисс, а ведет себя как вода, идеально принимая форму сосуда, коим является текущая политическая повестка. В этом плане его можно назвать идеальный российским политиком эпохи Владимира Путина, где корпоративное всегда приоритетнее личного.
С точки зрения политики семья добилась впечатляющего успеха на федеральном уровне. Даже членство Антропенко в Госдуме не может помешать: необходимость голосовать «за» приводит к санкциям в отношении депутатов со стороны разных государств мира, но не в их случае. Бизнес семьи не рассчитан на зарубежных клиентов или партнеров, а работает исключительно на рынок внутри страны. Поэтому санкции ему нипочем.
Кстати, пропустив голосование о новых регионах, Игорь Антропенко не был объявлен в розыск Службой безопасности Украины в отличие от Фадиной, Смолина, Алехина и других политиков, но по совокупности он все равно оказался под санкциями ЕС, США, Канады и многих других стран. Непосредственно на семейном бизнесе эти вещи не должны сказываться, благо он работает на внутренний рынок.
Положение дел в Омске не вполне однозначно. У семьи определенно были выстроены отношения с предыдущим губернатором Александром Бурковым: об этом говорят и реверанс Игоря Антропенко в сторону Фадиной в 2017 году, и положение Александра Александровича. Будут ли изменения при Виталии Хоценко, пока неясно (впрочем, новый глава региона наверняка заинтересован в сотрудничестве со всеми депутатами Госдумы). А вот с мэром Сергеем Шелестом возникают определенные проблемы: в прошлом году градоначальник достаточно сурово раскритиковал значимый для семьи проект застройки территории ТЭЦ-1 и отправил его на доработку.
В целом можно предположить, что в политическом плане у семьи все будет хорошо. Выбранная ею тактика медленного продвижения в русле «партии власти» приносит свои плоды, а представительство в федеральном парламенте — это всерьез и надолго. Бизнес-проекты троих Антропенко будут и дальше приносить им деньги. Возможно, норма прибыли там не слишком высока, но есть определенная востребованность, есть важные для Омска и правильно расположенные активы — значит, будет и доход вне зависимости от возможных временных трудностей.