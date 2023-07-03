Владельцы Омской области. Семья Антропенко

А вот Александр Антропенко исповедует совсем иные взгляды — его карьера и бизнес всегда во многом зависели от политической конъюнктуры и наличия у него политических же связей. В этом можно разглядеть семейный почерк — Игорь Александрович строит свою политическую карьеру так же ступенчато, как и корпоративную. При этом не стесняется менять партии, голосовать против ЛГБТ, снимать свою кандидатуру с выборов в пользу конкурента. Все это говорит о том, что как политик он конъюнктурен, свои взгляды если и имеет, то в приоритет их точно не ставит.Антропенко-младший не идет на компромисс, а ведет себя как вода, идеально принимая форму сосуда, коим является текущая политическая повестка. В этом плане его можно назвать идеальный российским политиком эпохи Владимира Путина, где корпоративное всегда приоритетнее личного.