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Posted Сегодня, 07:56

Published Сегодня, 07:56

Modified Сегодня, 07:59

Updated Сегодня, 07:59

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Многие россияне пожелали, чтобы Путин выдвинулся на второй срок в президенты

8 декабря 2023, 07:56
Фото: Город55
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Соответствующие данные приводят аналитики ВЦИОМ.

Выборы президента России проведут 17 марта 2024 года. Согласно данным ВЦИОМ, больше половины россиян уже знают, когда состоится одно из главных событий для страны.

«78% опрошенных уже сейчас выражают свою готовность принять участие в выборах Президента. Этот показатель подтверждает значимость предстоящих выборов для россиян. Среди базовых мотивов участия в выборах у людей — патриотический (91%) и мотив будущего, связанный с семьей (68%)», — рассказал руководитель департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Как говорят статистики, большинство россиян (70%) считают, что Владимиру Путина нужно баллотироваться на новый срок. Чаще всего респонденты отвечали, что нынешний президент вызывают у них доверие, надежду, спокойствие, уверенность в будущем, гордость и благодарность.

Глава Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов считает, что представители Запада могут вмешаться в российские президентские выборы. По его мнению, они это делали всегда. Кузнецов уверен, что оппоненты и в этот раз будут говорить провокации. Например, о том, что выборы в России проходят нечестно.

«Тем не менее легитимность этих выборов будет обеспечена за счет высокого уровня участия граждан и их высокого доверия», — решил эксперт.
Названа дата выборов президента России в 2024 году
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#Политика#Общество#Омск#Омская область#Владимир Путин#Россия#Выборы президента#Выборы#Новости#Алина Ясинская#ВЦИОМ
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