Многие россияне пожелали, чтобы Путин выдвинулся на второй срок в президенты

Глава Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов считает, что представители Запада могут вмешаться в российские президентские выборы. По его мнению, они это делали всегда. Кузнецов уверен, что оппоненты и в этот раз будут говорить провокации. Например, о том, что выборы в России проходят нечестно.