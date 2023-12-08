Многие россияне пожелали, чтобы Путин выдвинулся на второй срок в президенты

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
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Updated Сегодня, 07:59
Выборы президента России проведут 17 марта 2024 года. Согласно данным ВЦИОМ, больше половины россиян уже знают, когда состоится одно из главных событий для страны.
«78% опрошенных уже сейчас выражают свою готовность принять участие в выборах Президента. Этот показатель подтверждает значимость предстоящих выборов для россиян. Среди базовых мотивов участия в выборах у людей — патриотический (91%) и мотив будущего, связанный с семьей (68%)», — рассказал руководитель департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов.
Как говорят статистики, большинство россиян (70%) считают, что Владимиру Путина нужно баллотироваться на новый срок. Чаще всего респонденты отвечали, что нынешний президент вызывают у них доверие, надежду, спокойствие, уверенность в будущем, гордость и благодарность.
Глава Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов считает, что представители Запада могут вмешаться в российские президентские выборы. По его мнению, они это делали всегда. Кузнецов уверен, что оппоненты и в этот раз будут говорить провокации. Например, о том, что выборы в России проходят нечестно.
«Тем не менее легитимность этих выборов будет обеспечена за счет высокого уровня участия граждан и их высокого доверия», — решил эксперт.