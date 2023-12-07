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Published Сегодня, 07:30

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Updated Сегодня, 07:32

иллюстрация

В Брянске школьница с дробовиком ранила четырех детей и погибла

7 декабря 2023, 07:30
Фото: 1MI
иллюстрация
Девочка пришла в школу с огнестрельным оружием, обезвредить ее не успели.

Как сообщает SHOT, ученица восьмого класса брянской гимназии №5 открыла стрельбу по одноклассникам во время урока. Девочка принесла с собой дробовик, который принадлежит ее отцу.

Известно, что школьница вошла в кабинет во время урока, ранила четырех мальчиков, а затем совершила суицид. Предварительно, никто не погиб, пострадавшим мальчикам оказывают необходимую помощь.

Очевидцы сообщили изданию, что при первых же звуках стрельбы соседние классы забаррикадировались в классах. После прибытия спецслужб школьников отпустили домой. Некоторым детям понадобилась помощь психолога из-за пережитого стресса.

Напомним, в апреле этого года к пожизненному сроку приговорили «казанского стрелка» Ильназа Галявиева. 11 мая 2021 года Галявиев проник в гимназию №175 в Казани, где раньше учился, и начал стрельбу. Погибли девять человек, из них семеро детей и два учителя. В Омске же под окнами общежития ОмГТУ в мае этого года произошла стрельба из воздушной винтовки, Пострадал 17-летний студент.

Стрельбой в омском общежитии, где пострадал подросток, заинтересовалась прокуратура
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#Происшествия#Омская область#Дети#Новости#Ольга Акамова#Суицид#Брянск#Школьная стрельба
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