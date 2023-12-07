В Брянске школьница с дробовиком ранила четырех детей и погибла

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
Как сообщает SHOT, ученица восьмого класса брянской гимназии №5 открыла стрельбу по одноклассникам во время урока. Девочка принесла с собой дробовик, который принадлежит ее отцу.
Известно, что школьница вошла в кабинет во время урока, ранила четырех мальчиков, а затем совершила суицид. Предварительно, никто не погиб, пострадавшим мальчикам оказывают необходимую помощь.
Очевидцы сообщили изданию, что при первых же звуках стрельбы соседние классы забаррикадировались в классах. После прибытия спецслужб школьников отпустили домой. Некоторым детям понадобилась помощь психолога из-за пережитого стресса.
Напомним, в апреле этого года к пожизненному сроку приговорили «казанского стрелка» Ильназа Галявиева. 11 мая 2021 года Галявиев проник в гимназию №175 в Казани, где раньше учился, и начал стрельбу. Погибли девять человек, из них семеро детей и два учителя. В Омске же под окнами общежития ОмГТУ в мае этого года произошла стрельба из воздушной винтовки, Пострадал 17-летний студент.