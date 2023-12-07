В Брянске школьница с дробовиком ранила четырех детей и погибла

Напомним, в апреле этого года к пожизненному сроку приговорили «казанского стрелка» Ильназа Галявиева. 11 мая 2021 года Галявиев проник в гимназию №175 в Казани, где раньше учился, и начал стрельбу. Погибли девять человек, из них семеро детей и два учителя. В Омске же под окнами общежития ОмГТУ в мае этого года произошла стрельба из воздушной винтовки, Пострадал 17-летний студент.