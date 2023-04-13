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«Казанского стрелка» Галявиева приговорили к пожизненному сроку

13 апреля 2023, 08:06
Фото: inkazan.ru
Суд применил высшую меру наказания.

В суде Казани вынесли приговор «Казанскому стрелку» Ильназу Галявиеву. Как сообщает издание Inkazan, его приговорили к пожизненному заключению с отбыванием в колонии строгого режима.

В добавок к тюремному сроку Галявиеву придется выплатить 200 тыс рублей в качестве штрафа. Также суд частично удовлетворил гражданские иски родственников погибших при стрельбе в школе. Иски исполкома на 1,4 млн рублей оставили без рассмотрения.

Напомним, 11 мая 2021 года Галявиев проник в гимназию №175 в Казани, где раньше учился, и начал стрельбу. Во время вооруженного нападения погибли девять человек, из них семеро детей и два учителя.

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#Ольга Акамова#Суд#Уголовное дело#Убийство#Стрельба в школе#Стрелок#Происшествия#Новости#Омская область
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