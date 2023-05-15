Стрельбой в омском общежитии, где пострадал подросток, заинтересовалась прокуратура

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
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Updated Сегодня, 06:34
Накануне вечером, 14 мая, на территории общежития по улице Химиков были слышны выстрелы. Нападавшим оказался 25-летний парень, проживающий в этом доме. Позже выяснилось, что ему не понравился шум у подъезда.
Между ним и толпой подростков, стоявших у окон общежития, произошла на этой почве ссора. В итоге словесный конфликт закончился стрельбой. На эмоциях мужчина взял пневматическую винтовку и выстрелил в компанию.
«Прокуратура Советского округа г. Омска контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой следственными органами по данному факту», — рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
Пуля попала в нос одному из подростков. 17-летний подросток получил травму, но госпитализации не понадобилось. Очевидцы вызвали в то же время полицейских и стрелка задержали. Выяснением всех обстоятельств инцидента занимаются работники регионального УМВД.