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Стрельбой в омском общежитии, где пострадал подросток, заинтересовалась прокуратура

15 мая 2023, 06:32
Фото: Город55
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Прокуратура заинтересовалась стрельбой в омском общежитии с пострадавшим подростком

Молодой человек стоял у подъезда вместе с компанией приятелей.

Накануне вечером, 14 мая, на территории общежития по улице Химиков были слышны выстрелы. Нападавшим оказался 25-летний парень, проживающий в этом доме. Позже выяснилось, что ему не понравился шум у подъезда.

Между ним и толпой подростков, стоявших у окон общежития, произошла на этой почве ссора. В итоге словесный конфликт закончился стрельбой. На эмоциях мужчина взял пневматическую винтовку и выстрелил в компанию.

«Прокуратура Советского округа г. Омска контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой следственными органами по данному факту», — рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Пуля попала в нос одному из подростков. 17-летний подросток получил травму, но госпитализации не понадобилось. Очевидцы вызвали в то же время полицейских и стрелка задержали. Выяснением всех обстоятельств инцидента занимаются работники регионального УМВД.

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#Алина Ясинская#Прокуратура Омской области#Стрельба#Пострадал ребенок#Подросток#Общежитие#Полиция#Происшествия#Общество#Новости#Омск
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