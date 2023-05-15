Попал в подростка. Известны подробности стрельбы в студенческом общежитии в Омске

Между молодым мужчиной и компанией студентов произошла ссора. Словесно разрешить конфликт, видимо, не удалось, так что жилец дома решил применить насилие. Взяв в руки пневматическую винтовку, он встал на подоконник и из окна начал выкрикивать угрозы толпе. Потом парень перешел от слов к делу и прицелился в стоявших у подъезда.