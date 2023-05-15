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Попал в подростка. Известны подробности стрельбы в студенческом общежитии в Омске

15 мая 2023, 04:54
Фото: Город55
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Стали известны подробности стрельбы в студенческом общежитии с пострадавшим в Омске

Устроившего пальбу по компании студентов в Советском округе задержали правоохранители.

В ночь с 14 на 15 мая на территории общежития Омского техникума строительства и лесного хозяйства случился конфликт с пострадавшим. Одним из участников стал 25-летний парень, который в какой-то момент взялся за оружие. Город55 узнал подробности инцидента.

Между молодым мужчиной и компанией студентов произошла ссора. Словесно разрешить конфликт, видимо, не удалось, так что жилец дома решил применить насилие. Взяв в руки пневматическую винтовку, он встал на подоконник и из окна начал выкрикивать угрозы толпе. Потом парень перешел от слов к делу и прицелился в стоявших у подъезда.

Пострадавшим стал 17-летний подросток, который получил травму носа. Мальчик получил необходимую помощь медиков на месте, госпитализация не понадобилась, сообщили в региональном УМВД. По факту случившегося полицейские запустили проверку, нападавшего задержали.

Есть пострадавший. В Омске парень устроил стрельбу по студентам в общежитии
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#Алина Ясинская#Происшествия#Общество#Стрельба#Общежитие#Омск#Новости#Студенты#Конфликт
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