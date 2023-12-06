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В Омской области сняли с должности двух депутатов

Утратили доверие. Омская прокуратура сняла с должности двух депутатов

6 декабря 2023, 09:56
Фото: 1MI

В Омской области сняли с должности двух депутатов

Произошло это из-за нарушения антикоррупционного законодательства.

В ходе проверки прокуратура Омского района выявила серьезные нарушения, которые допустили органы местного самоуправления. Установлено, что некоторые депутаты совета Андреевского, Дружинского и Пушкинского поселений не представили сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2022 год. К такому же нарушению причастен и депутат совета Омского района.

Кроме того, некоторые депутаты сообщили недостоверные сведения. Чтобы устранить нарушения, прокурор Омского района Сергей Пономарев внес в советы муниципальных образований представления, после чего было решено снять с должности двух депутатов в связи с утратой доверия. Еще 33 депутата получили предупреждения, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

#Омск#Омская область#Прокуратура#Депутаты#Нарушения#Депутат#Нарушение#Новости#Нарушитель#Анастасия Баянова
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