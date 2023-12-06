Утратили доверие. Омская прокуратура сняла с должности двух депутатов

В ходе проверки прокуратура Омского района выявила серьезные нарушения, которые допустили органы местного самоуправления. Установлено, что некоторые депутаты совета Андреевского, Дружинского и Пушкинского поселений не представили сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2022 год. К такому же нарушению причастен и депутат совета Омского района.