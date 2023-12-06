Хвостики мерзнут тоже. В омском приюте для собак готовятся к аномальным холодам

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По данным синоптиков, с 6 по 12 декабря в Омской области будут аномально низкие температуры воздуха. Понижение возможно до -45 градусов в ночное время. К возможным последствиям холодов уже приготовились спецслужбы региона. Также к предстоящим морозам готовятся в муниципальном приюте для животных.
Мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что для здешних постояльцев собираются увеличить норму питания. Собак, которые содержатся здесь, будут кормить куриным мясом в период аномальной погоды.
«Уважаемые омичи, если кто-то хочет найти себе верного друга: щенка или взрослую собаку — приезжайте в приют по будням с 13:00 до 15:00 по адресу: 2-я Учхозная, 2А. Если вы увидели, что на улице замерзает чей-то потерянный или бездомный пес, звоните по телефону: 44-67-43», — отметил Шелест.
Более сытное пропитание хвостатые получат с поддержкой благотворителей, рассказал градоначальник у себя в телеграм-канале. Для утепления открытых вольеров работники приюта воспользуются дополнительным запасом сена, который также появился в учреждении.