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Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

иллюстрация

Хвостики мерзнут тоже. В омском приюте для собак готовятся к аномальным холодам

6 декабря 2023, 11:00
Фото: Город55
иллюстрация

В омском приюте для собак готовятся к предстоящим аномальным холодам

Мэр рассказал, как в муниципальном приюте собираются позаботиться о постояльцах, чтобы те пережили морозы.

По данным синоптиков, с 6 по 12 декабря в Омской области будут аномально низкие температуры воздуха. Понижение возможно до -45 градусов в ночное время. К возможным последствиям холодов уже приготовились спецслужбы региона. Также к предстоящим морозам готовятся в муниципальном приюте для животных.

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что для здешних постояльцев собираются увеличить норму питания. Собак, которые содержатся здесь, будут кормить куриным мясом в период аномальной погоды.

«Уважаемые омичи, если кто-то хочет найти себе верного друга: щенка или взрослую собаку — приезжайте в приют по будням с 13:00 до 15:00 по адресу: 2-я Учхозная, 2А. Если вы увидели, что на улице замерзает чей-то потерянный или бездомный пес, звоните по телефону: 44-67-43», — отметил Шелест.

Более сытное пропитание хвостатые получат с поддержкой благотворителей, рассказал градоначальник у себя в телеграм-канале. Для утепления открытых вольеров работники приюта воспользуются дополнительным запасом сена, который также появился в учреждении.

Будьте осторожны! На Омскую область надвигаются аномальные холода до -45 градусов
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#Общество#Омск#Омская область#Новости#Приют для собак#Приют для животных#Алина Ясинская
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