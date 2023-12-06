Хвостики мерзнут тоже. В омском приюте для собак готовятся к аномальным холодам

По данным синоптиков, с 6 по 12 декабря в Омской области будут аномально низкие температуры воздуха. Понижение возможно до -45 градусов в ночное время. К возможным последствиям холодов уже приготовились спецслужбы региона. Также к предстоящим морозам готовятся в муниципальном приюте для животных.