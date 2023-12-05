Стали известны имена претендентов на пост главного архитектора Омской области

На должность был выдвинут Сакен Хусаинов. Архитектор Александр Бегун считает, что он может взяться за эту работу, так как является неравнодушным человеком и переживает за судьбу сельских районов области. Кроме того, Хусаинов имеет большой опыт

практической архитектурной деятельности. За его кандидатуру проголосовали три человека, два — воздержались.