Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

Появились имена претендентов на должность главного архитектора Омской области

Стали известны имена претендентов на пост главного архитектора Омской области

5 декабря 2023, 13:07
Фото: Город55

Появились имена претендентов на должность главного архитектора Омской области

Кандидаты на место определились на заседании регионального отделения «Союза архитекторов России» 1 декабря.

На должность был выдвинут Сакен Хусаинов. Архитектор Александр Бегун считает, что он может взяться за эту работу, так как является неравнодушным человеком и переживает за судьбу сельских районов области. Кроме того, Хусаинов имеет большой опыт
практической архитектурной деятельности. За его кандидатуру проголосовали три человека, два — воздержались.

Также на должность главного архитектора Омской области была выдвинута Ольша Шитикова — ГАП отдела организации проектных работ ООО «Проектстройсервис». По итогам голосования за ее кандидатуру проголосовали 4 человека, воздержался — один.

Отметим, что были предложены и другие варианты. Участники заседания выдвигали на пост Леонида Гусельников и Андрея Седачева, однако те выступили с самоотводом.

Разрабатывал интерьеры метро и ТЦ. На 72 году скончался омский архитектор Паровышник
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Новости#Архитектор#Департамент архитектуры#Архитектура#Архитектура омска#Главный архитектор#Анастасия Баянова#Союз архитекторов
Подпишитесь
Омск встал. На улицах города с утра образовались 10-балльные пробки
Сегодня, 02:39
Топ арбитража. Овощной спор депутата Гаврика и убытки от падающего дома Никипелова
Сегодня, 08:25
Убытки из-за проблемной парковки у «падающего» дома в Омске оценили в 32 млн рублей
Сегодня, 08:32
«Обратка ледяная». Десятки домов в центре Омска остались без тепла
Сегодня, 05:23
Риновирусы и парагрипп. За неделю 11 тысяч омичей заразились ОРВИ
Сегодня, 04:58
Омский «Авангард» снял рекламу своего мерча с собаками хоккеистов. Смотрим на песиков
Сегодня, 07:12