Стали известны имена претендентов на пост главного архитектора Омской области

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
На должность был выдвинут Сакен Хусаинов. Архитектор Александр Бегун считает, что он может взяться за эту работу, так как является неравнодушным человеком и переживает за судьбу сельских районов области. Кроме того, Хусаинов имеет большой опыт
практической архитектурной деятельности. За его кандидатуру проголосовали три человека, два — воздержались.
Также на должность главного архитектора Омской области была выдвинута Ольша Шитикова — ГАП отдела организации проектных работ ООО «Проектстройсервис». По итогам голосования за ее кандидатуру проголосовали 4 человека, воздержался — один.
Отметим, что были предложены и другие варианты. Участники заседания выдвигали на пост Леонида Гусельников и Андрея Седачева, однако те выступили с самоотводом.