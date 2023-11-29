Разрабатывал интерьеры метро и ТЦ. На 72 году скончался омский архитектор Паровышник

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Во вторник, 28 ноября, скоропостижно скончался омский архитектор Владимир Паровышник. Мужчины не стало на 72 году жизни. Об этом сообщили в омском отделении «Союза архитекторов России».
Паровышник родился в 1952 году в Донецкой области. В 1978-м окончил Новосибирский инженерно-строительный институт по специальности «Архитектура». После этого до 1982 года трудился в проектном институте «Омскгражданпроект». Одним из первых основал персональную архитектурную мастерскую в Омске, произошло это в 1991 году.
Владимир Паровышник занимался архитектурной разработкой интерьеров омского метро и ТЦ «Омский». За создание интерьеров последнего архитектор стал в 1986 году лауреатом Государственной премии РСФСР.
О времени и месте прощания с Владимиром Паровышником в омском отделении «Союза архитекторов России» сообщат дополнительно.
Редакция Города55 приносит соболезнования родным, близким и коллегам ушедшего.