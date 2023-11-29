Разрабатывал интерьеры метро и ТЦ. На 72 году скончался омский архитектор Паровышник

Паровышник родился в 1952 году в Донецкой области. В 1978-м окончил Новосибирский инженерно-строительный институт по специальности «Архитектура». После этого до 1982 года трудился в проектном институте «Омскгражданпроект». Одним из первых основал персональную архитектурную мастерскую в Омске, произошло это в 1991 году.