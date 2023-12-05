Обанкротившийся «Омскгоргаз» официально возглавил конкурсный управляющий

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
Modified Сегодня, 03:30
Updated Сегодня, 03:30
В акционерном обществе «Омскгоргаз» официально сменилось руководство. С 3 декабря этой компанией руководит не генеральный директор Любовь Моисеенко, а конкурсный управляющий Игорь Минаев. Это произошло в связи с введением в «Омскгоргазе» конкурсного производства: как уже писал Город55, АО признано банкротом, и теперь оно должно выплатить все долги, а потом будет ликвидировано.
Об Игоре Минаеве известно, что он москвич. Помимо «Омскгоргаза», он руководит в качестве конкурсного управляющего компаниями «Афганец», «Балпромстрой», «Интрет» (Москва), ЛЛЗ «Вирма» (Лобя, Московская область), «ЗПК» (Новомосковск, Тульская область) и др. У этих фирм самая разная специализация — управление недвижимостью, торговля, строительство, производство разных видов продукции.
Известно, что за работу в «Омскгоргазе» Минаев будет получать 30 тысяч рублей в месяц.