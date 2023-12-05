Обанкротившийся «Омскгоргаз» официально возглавил конкурсный управляющий

В акционерном обществе «Омскгоргаз» официально сменилось руководство. С 3 декабря этой компанией руководит не генеральный директор Любовь Моисеенко, а конкурсный управляющий Игорь Минаев. Это произошло в связи с введением в «Омскгоргазе» конкурсного производства: как уже писал Город55, АО признано банкротом, и теперь оно должно выплатить все долги, а потом будет ликвидировано.