Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:40

Published Сегодня, 06:40

Modified Сегодня, 06:42

Updated Сегодня, 06:42

Теперь окончательно: суд одобрил конкурсное производство в «Омскгоргазе»

Компанию «Омскгоргаз» официально признали банкротом

9 ноября 2023, 06:40
Фото: 1MI

Теперь окончательно: суд одобрил конкурсное производство в «Омскгоргазе»

Кредиторы компании приняли соответствующее решение еще в августе.

Акционерное общество «Омскгоргаз» сейчас проходит процедуру банкротства. Вчера, 8 ноября, Арбитражный суд Омской области принял важное решение по этому делу.

— Признать несостоятельным (банкротом) акционерное общество «Омскгоргаз», — говорится в судебных документах. — Открыть в отношении акционерного общества «Омскгоргаз» конкурсное производство сроком на 6 месяцев (до 08.05.2024).

Этим же решением назначен конкурсный управляющий. Это Игорь Минаев, который параллельно в том же качестве руководит рядом банкротящихся фирм в Москве, ближнем и дальнем Подмосковье. За свою работу он будет получать 30 тысяч рублей в месяц.

Конкурсное производство предполагает, что компания будет ликвидирована после выплаты ею всех долгов. Цель процедуры — оценить все имущество банкрота, чтобы потом продать его, а на вырученные деньги удовлетворить требования кредиторов.

Напомним: «Омскгоргаз» банкротится по собственной инициативе с начала 2022 года. В ноябре 202 2года в компании была введена процедура наблюдения, позже стало известно, что в АО найдены признаки преднамеренного банкротства. Кредиторы фирмы решили инициировать конкурсное производство в августе, а теперь это решение одобрил суд.

На «Омскгоргазе» нашли признаки преднамеренного банкротства
Узнать подробнее
#Бизнес#Новости#Омскгоргаз#Николай Эйхвальд#Дела о банкротстве
Подпишитесь
Бесконечная война
7 ноября, 10:35
Абсолютно здоровы. Экипаж рейса Сочи-Омск, севшего в поле, вернулся к работе
Вчера, 07:47
Цены ползут вверх. Спрос на вторичное жилье в Омске за месяц упал сразу на 12%
Сегодня, 06:12
Омскую новогоднюю ель на выставке ВДНХ украсят игрушками от народных мастеров
Сегодня, 05:41
Владимир Путин назначил четырех судей и двух председателей суда в Омской области
Сегодня, 02:34
Потихоньку исчезают. В Омске осталось всего лишь два магазина обуви «Вестфалика»
Вчера, 11:33