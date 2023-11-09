Компанию «Омскгоргаз» официально признали банкротом

Этим же решением назначен конкурсный управляющий. Это Игорь Минаев, который параллельно в том же качестве руководит рядом банкротящихся фирм в Москве, ближнем и дальнем Подмосковье. За свою работу он будет получать 30 тысяч рублей в месяц.