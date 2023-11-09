Компанию «Омскгоргаз» официально признали банкротом

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
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Акционерное общество «Омскгоргаз» сейчас проходит процедуру банкротства. Вчера, 8 ноября, Арбитражный суд Омской области принял важное решение по этому делу.
— Признать несостоятельным (банкротом) акционерное общество «Омскгоргаз», — говорится в судебных документах. — Открыть в отношении акционерного общества «Омскгоргаз» конкурсное производство сроком на 6 месяцев (до 08.05.2024).
Этим же решением назначен конкурсный управляющий. Это Игорь Минаев, который параллельно в том же качестве руководит рядом банкротящихся фирм в Москве, ближнем и дальнем Подмосковье. За свою работу он будет получать 30 тысяч рублей в месяц.
Конкурсное производство предполагает, что компания будет ликвидирована после выплаты ею всех долгов. Цель процедуры — оценить все имущество банкрота, чтобы потом продать его, а на вырученные деньги удовлетворить требования кредиторов.
Напомним: «Омскгоргаз» банкротится по собственной инициативе с начала 2022 года. В ноябре 202 2года в компании была введена процедура наблюдения, позже стало известно, что в АО найдены признаки преднамеренного банкротства. Кредиторы фирмы решили инициировать конкурсное производство в августе, а теперь это решение одобрил суд.