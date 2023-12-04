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Иллюстрация

«Заставил освободить салон». Водитель маршрутки высадил на мороз 10-летнюю омичку

4 декабря 2023, 13:01
Фото: 1MI
Иллюстрация

Водитель омской маршрутки высадил на мороз 10-летнюю девочку

Произошло это из-за того, что у нее не сработала банковская карта.

Жалоба на ситуацию появилась в городском паблике «Инцидент Омск». Автор поста стал очевидцем происшествия и рассказал, что водитель маршрутки №344 («Поселок Магистральный» — «ТЦ Лента») высадил из салона 10-летнюю девочку из-за неработающей карты.

Омич также отметил, что ребенок предложил водителю перевести деньги, но что тот отказался и, по словам автора, оставил девочку на морозе.

«Сегодня на остановке „Кировская администрация“ водитель маршрутки №344 высадил 10-летнего ребенка за то, что у девочки не сработала банковская карта! От перевода денежных средств он отказался и грубо заставил ребенка освободить салон», — поделился очевидец.

Напомним, что это не первый подобный случай. Недавно водитель маршрутного такси отказался везти школьницу до конечной остановки, где она живет. Девочке пришлось ожидать другой транспорт около 40 минут.

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#Транспорт#Омск#Общественный транспорт#Проезд в общественном транспорте#Дети#Новости#Анастасия Баянова#Остановка общественного транспорта
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