Разбирался суд. В Омске семья сменила замки в доме и выставила родственницу за порог

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
В Омске судебные приставы помогли женщине вселиться в частный дом, треть которого находилась в ее собственности. Жилищный конфликт возник с двумя ее родственниками, которые также являются долевые собственниками, у каждого по 1/3 недвижимости.
Спор возник из-за дома, расположенного по улице 33-я Северная. Общая площадь составляет 143 кв м. Имущество досталось им по наследству. Как выяснилось, родственники женщины пытались воспрепятствовать ее проживанию в доме. Они сменили замки и отказывались передавать ей ключи от входных дверей.
Вопросы пришлось решать через суд. По итогу исковые требования заявительницы частично удовлетворили, ведь родственники имеют равные права на имущество. Сотрудники регионального УФССП разъяснили родным женщины, что за неисполнение решения суда их могут привлечь к административной ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ.
Они прислушались к приставам и выполнили все требования, передав женщине ключи, рассказали в пресс-службе ведомства.