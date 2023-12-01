Катайтесь до ночи. С 1 декабря три автобусных маршрута в Омске станут магистральными

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
В декабре на территории областного центра три автобусных маршрута собираются сделать магистральными. Они будут работать дольше, а также на направлениях сократятся интервалы движения.
Речь идет о маршрутах № 24 (Железнодорожный вокзал → пос. Солнечный), № 29 (Микрорайон Первокирпичный → Омский нефтеперерабатывающий завод) и № 45 (Ясная Поляна → Конечная Микрорайон Амурский-2). Предполагается, что изменения вступают в силу с сегодняшнего дня, 1 декабря.
На магистральных маршрутах транспорт работает с 06:00 до 23:00. Интервал движения в часы пик при этом составляет не больше 10 минут. В остальное время промежуток составляет не больше 20 минут.
Напомним, что в Омске пока что курсируют шесть магистральных маршрутов: четыре троллейбусных — №3, №4, №15, №67 и два автобусных — №22, №33. В 2024 году перечень пополнят маршруты №29 и №45. Для них планируется закупить 44 автобуса.