Катайтесь до ночи. С 1 декабря три автобусных маршрута в Омске станут магистральными

Напомним, что в Омске пока что курсируют шесть магистральных маршрутов: четыре троллейбусных — №3, №4, №15, №67 и два автобусных — №22, №33. В 2024 году перечень пополнят маршруты №29 и №45. Для них планируется закупить 44 автобуса.