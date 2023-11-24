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Еще один омский автобусный маршрут скоро станет магистральным

Будет работать с 6 до 23. Омский автобусный маршрут №24 станет магистральным

24 ноября 2023, 08:41
Фото: Город55

Еще один омский автобусный маршрут скоро станет магистральным

Для левобережья это первый магистральный автобус, ранее по такому режиму начали ездить троллейбусы №67.

Работать в режиме магистрального маршрута автобусы начнут с 1 декабря. График работы претерпит некоторые изменения — теперь первый рейс будет отправляться от конечной остановки не позднее 6:00, а последний — не раньше 23:00. Интервал движения в часы-пик составит не более 10 минут, а в обычное время — не более 20 минут.

«Данная мера позволит увеличить с 15 до 16 количество рейсов в утренний час пик с 7:00 до 8:00 через наиболее загруженный участок улично-дорожной сети: улица 70 лет Октября — от остановки общественного транспорта „Поворотная“ до остановки „11-й микрорайон“», — сообщил мэр города Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Также отмечается, что увеличится и общее количество рейсов, выполняемых автобусами маршрута № 24 с 6:00 до 9:00. Ранее их было 31, теперь станет на 5 больше.

Напомним, что сейчас в Омске курсирует шесть магистральных маршрутов: четыре троллейбусных — №3, №4, №15, №67 и два автобусных — №22, №33. В 2024 году перечень пополнят маршруты №29 и №45. Для них планируется закупить 44 автобуса.

Автобусный маршрут №45 в Омске сделают магистральным
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#Транспорт#Омск#Омская область#Автобусный маршрут#Общественный транспорт#Проезд в общественном транспорте#Автобус#Новости#Пассажирский автобус#Пассажирский транспорт#Автобусы#Анастасия Баянова#Автобусы Омска
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