Будет работать с 6 до 23. Омский автобусный маршрут №24 станет магистральным

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Работать в режиме магистрального маршрута автобусы начнут с 1 декабря. График работы претерпит некоторые изменения — теперь первый рейс будет отправляться от конечной остановки не позднее 6:00, а последний — не раньше 23:00. Интервал движения в часы-пик составит не более 10 минут, а в обычное время — не более 20 минут.
«Данная мера позволит увеличить с 15 до 16 количество рейсов в утренний час пик с 7:00 до 8:00 через наиболее загруженный участок улично-дорожной сети: улица 70 лет Октября — от остановки общественного транспорта „Поворотная“ до остановки „11-й микрорайон“», — сообщил мэр города Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
Также отмечается, что увеличится и общее количество рейсов, выполняемых автобусами маршрута № 24 с 6:00 до 9:00. Ранее их было 31, теперь станет на 5 больше.
Напомним, что сейчас в Омске курсирует шесть магистральных маршрутов: четыре троллейбусных — №3, №4, №15, №67 и два автобусных — №22, №33. В 2024 году перечень пополнят маршруты №29 и №45. Для них планируется закупить 44 автобуса.