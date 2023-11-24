Будет работать с 6 до 23. Омский автобусный маршрут №24 станет магистральным

Работать в режиме магистрального маршрута автобусы начнут с 1 декабря. График работы претерпит некоторые изменения — теперь первый рейс будет отправляться от конечной остановки не позднее 6:00, а последний — не раньше 23:00. Интервал движения в часы-пик составит не более 10 минут, а в обычное время — не более 20 минут.