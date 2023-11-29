В Омске разыскивают компанию девушек, которые похитили медведей и пошли с ними в клуб

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Сотрудники отдела полиции №10 установили, что девушки украли медведей из новогодней композиции у одного из магазинов Центрального округа, а после отправились с ними гулять. Необычное преступление попало на записи камер видеонаблюдения. На одних — они ходят с игрушками в руках, на других — стоят у входа в один из баров на улице Ленина.
Оперативники предполагают, что именно они и забрали часть новогоднего декора. Сейчас четырех омичек разыскивают.
«Если вы опознали девушек, позвоните в полицию по телефонам: 79-37-02, 8-908-117-73-91. Если вы узнали на видео себя, приходите в отдел полиции № 10 УМВД России по городу Омску, ул. Сенная, 27», — обратились к жителям города в пресс-службе УМВД.