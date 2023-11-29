В Омске разыскивают компанию девушек, которые похитили медведей и пошли с ними в клуб

Сотрудники отдела полиции №10 установили, что девушки украли медведей из новогодней композиции у одного из магазинов Центрального округа, а после отправились с ними гулять. Необычное преступление попало на записи камер видеонаблюдения. На одних — они ходят с игрушками в руках, на других — стоят у входа в один из баров на улице Ленина.