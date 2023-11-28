Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:23

Published Сегодня, 06:23

Modified Сегодня, 06:25

Updated Сегодня, 06:25

иллюстрация

Встречайте Рики. В омском Большереченском зоопарке выбрали имя молодому кенгуру

28 ноября 2023, 06:23
Фото: Город55
иллюстрация

В омском Большереченском зоопарке выбрали имя молодому кенгуру

Самец из Красноярска уже проживает с дамой сердца.

В Большереченском зоопарке недавно поселился новый кенгуру. Он приехал в Омскую область из Красноярска. Это рыже-серый самец валлаби беннета.

У двухлетнего кенгуру уже есть пара. Молодой красноярец заимел себе в жены омичку Берру. Дама сердца уже не молодая, однако это не мешает им быть вместе. Самка приняла жениха «с распростертыми объятиями», рассказали в зоопарке.

У нового постояльца не было имени. Вместе с посетителями работники зоопарка выбирали, как назвать самца. По итогу решено, что его зовут Рики. Он достаточно любопытный, любит общаться и обожает смотреть на посетителей.

Молод и горяч. В омском Большереченском зоопарке к старой кенгурихе подселили ухажера
Узнать подробнее
#Общество#Омск#Омская область#Животные#Новости#Кенгуру#Большереченский зоопарк#Алина Ясинская
Подпишитесь
Теперь без министров: сформирован новый состав правительства Омской области
Сегодня, 07:06
На севере Омской области вновь отключили воду из-за шуги на Иртыше
Сегодня, 02:58
Срочно. Не поехали на СВО. Пять мобилизованных омичей сбежали из воинской части
Сегодня, 08:14
Регоператор «Магнит» ищет подрядчика, который будет брать с омичей плату за вывоз ТКО
Сегодня, 06:16
Андрея Жуковского переизбрали главой регионального отделения «Справедливой России»
Сегодня, 06:15
В омском минцифры первым замминистра назначили бывшего кандидата в губернаторы
Сегодня, 02:33