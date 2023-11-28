Встречайте Рики. В омском Большереченском зоопарке выбрали имя молодому кенгуру

У двухлетнего кенгуру уже есть пара. Молодой красноярец заимел себе в жены омичку Берру. Дама сердца уже не молодая, однако это не мешает им быть вместе. Самка приняла жениха «с распростертыми объятиями», рассказали в зоопарке.