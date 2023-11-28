Встречайте Рики. В омском Большереченском зоопарке выбрали имя молодому кенгуру

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
В Большереченском зоопарке недавно поселился новый кенгуру. Он приехал в Омскую область из Красноярска. Это рыже-серый самец валлаби беннета.
У двухлетнего кенгуру уже есть пара. Молодой красноярец заимел себе в жены омичку Берру. Дама сердца уже не молодая, однако это не мешает им быть вместе. Самка приняла жениха «с распростертыми объятиями», рассказали в зоопарке.
У нового постояльца не было имени. Вместе с посетителями работники зоопарка выбирали, как назвать самца. По итогу решено, что его зовут Рики. Он достаточно любопытный, любит общаться и обожает смотреть на посетителей.