Стало известно, сколько омичей заплатят за новогодний корпоратив из своего кармана

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
Опрос работающего населения провел исследовательский центр Зарплаты.ру. Аналитики выяснили, что новогодний корпоратив будет у 73% омичей, однако лишь для 48% он будет бесплатным.
Так, у 37% респондентов расходы на корпоратив делят организация и работники, у 15% работники оплачивают праздник полностью из своего кармана. Но несмотря на это, 79% опрошенных, организации которых планируют отмечать праздник, готовы платить за его подготовку: 81% женщин планируют посетить парикмахера перед торжеством, а еще 46% — сделать профессиональный макияж у визажиста.
Кроме того, мужчины тоже не остаются в стороне. 68% омичей в преддверии корпоратива сходят в парикмахерскую или в барбершоп, а 73% — купят одежду специально для торжества.
67% респондентов будут праздновать в банкетном зале, ресторане или кафе, еще 24% — в офисе, 6% поедут за город, а 4% будут гулять в ночном клубе или караоке. Почти на всех корпоративах (98%) будет разрешен алкоголь.