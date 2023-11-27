Стало известно, сколько омичей заплатят за новогодний корпоратив из своего кармана

Так, у 37% респондентов расходы на корпоратив делят организация и работники, у 15% работники оплачивают праздник полностью из своего кармана. Но несмотря на это, 79% опрошенных, организации которых планируют отмечать праздник, готовы платить за его подготовку: 81% женщин планируют посетить парикмахера перед торжеством, а еще 46% — сделать профессиональный макияж у визажиста.