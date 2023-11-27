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Published Сегодня, 13:41

Modified Сегодня, 13:44

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Стало известно, сколько омичей заплатят за новогодний корпоратив из своего кармана

27 ноября 2023, 13:41
Фото: Midjourney
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Стало известно, сколько омичей будут тратиться на новогодний корпоратив

Организации полностью оплачивают праздник лишь в 48% случаев.

Опрос работающего населения провел исследовательский центр Зарплаты.ру. Аналитики выяснили, что новогодний корпоратив будет у 73% омичей, однако лишь для 48% он будет бесплатным.

Так, у 37% респондентов расходы на корпоратив делят организация и работники, у 15% работники оплачивают праздник полностью из своего кармана. Но несмотря на это, 79% опрошенных, организации которых планируют отмечать праздник, готовы платить за его подготовку: 81% женщин планируют посетить парикмахера перед торжеством, а еще 46% — сделать профессиональный макияж у визажиста.

Кроме того, мужчины тоже не остаются в стороне. 68% омичей в преддверии корпоратива сходят в парикмахерскую или в барбершоп, а 73% — купят одежду специально для торжества.

67% респондентов будут праздновать в банкетном зале, ресторане или кафе, еще 24% — в офисе, 6% поедут за город, а 4% будут гулять в ночном клубе или караоке. Почти на всех корпоративах (98%) будет разрешен алкоголь.

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#Омск#Праздники#Омская область#Новости#Празднование#Корпоратив#Анастасия Баянова#Новогодний корпоратив
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