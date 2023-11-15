Стоит поторопиться. На Новый год и праздники в Омске расхватали большинство коттеджей

В следующем году, кстати, снять домики-треугольники можно будет на улице Суворова, в парке Победы. Здесь омский бизнесмен Вячеслав Сяськов строит турбазу. Предполагается, что она будет состоять из девяти домов, трех административных и технических объектов. Рядом с ней есть еще одна турбаза парк-шале «Бенилюкс» (к аренде доступны беседки, малый и большой залы), а также отель «Cronwell Park Ника». В последнем к Новому году тоже решили поднять цены: 30 декабря номер на двоих стоит 2970 рублей, 31 декабря — 16800 рублей, а 1 января — 7350 рублей. При этом всем желающим заселиться в отель на Новый год, нужно оплатить минимум двое суток.