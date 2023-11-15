Стоит поторопиться. На Новый год и праздники в Омске расхватали большинство коттеджей

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Хоть в Омской области пока даже не лег снег, до Нового года остается все меньше времени. Городские улицы, торговые центры и кафе потихоньку украшают к празднику, а омичи уже начали искать варианты, где и как можно встретить Новый год.
Чем ближе праздник, тем выше стоимость аренды коттеджей. К концу года цены начнут расти с невероятной скоростью, а свободных вариантов будет становиться все меньше. Спойлер: уже сейчас у большей половины объявлений красуется запись «коттедж на Новый год забронирован». В нашей подборке рассказываем, в какую сумму обойдется аренда коттеджей и какие даты еще остаются свободными.
Одним из самых дорогих сдаваемых в аренду коттеджей стал трехэтажный дом на улице Кондратюка, 77 в Долине Нищих. Если сейчас сутки аренды коттеджа площадью 420 кв. м в будни стоят 8 тысяч рублей, а по выходным — 10 тысяч, то в Новый год нужны быть готовым выложить уже 60 тысяч рублей.
Цена вырастет уже во второй половине декабря (скорее всего, в это время кто-то уже будет собираться на корпоративы). С 16 по 31 декабря и с 3 по 10 января арендовать коттедж можно за 12 тысяч, с 31 декабря по 2 января — за 60 тысяч.
В коттедже есть 5 спальных комнат (количество основных спальных мест — 10, дополнительных — 5), банкетный зал на 20 человек, кухня, вся необходимая бытовая техника, телевизор и музыкальный центр. В цоколе находится сауна, джакузи, душ и комната отдыха, на улице — мангал, летняя веранда и большая парковка. Кстати, интересный момент — посуду гостям не предоставляют. Отметим, что комнаты в целом выглядят довольно скромно.
«Заселение 16-00, выселение в 14-00. Цена может меняться от количества гостей, сезона, длительности проживания. В стоимость входит размещение до 10 человек, свыше доплата 300 рублей с человека. Также в стоимость входит 2 часа бани, свыше 600 рублей в час», — говорится в объявлении.
В два раза дешевле варианта в Долине Нищих — за 30 тысяч рублей в сутки — можно арендовать двухэтажный коттедж площадью 300 кв. м на 4-й Северной, 71. Сейчас снять дом на компанию на 20 человек можно за 20 тысяч с воскресенья по четверг, и за 25 тысяч — в пятницу и субботу. Но в период с 20 декабря по 15 января стоимость суток выросла до 30 тысяч рублей. На Новый год коттедж уже кто-то забронировал.
«Все продумано до мелочей, чтобы ваш день был счастливым и запоминающимся! Во дворе шикарная беседка, где вы сможете насладиться отдыхом на свежем воздухе и пожарить шашлыки на мангале, приготовить плов или другие изысканные блюда в казане на костре для большой компании. Решетки, шампура и посуда предоставляются», — уточняет автор объявления.
Заплатив за сутки, арендатор сможет воспользоваться джакузи, бильярдом, караоке, настольным футболом, приставкой Sega, музыкальной колонкой, цветомузыкой, детским игровым центром, Wi-fi и Smаrt ТV, финской сауной (бесплатно только 2 часа, за остальное придется доплатить).
«Внутри для вас все продумано до мелочей: большой деревянный стол для большой компании, удобные диваны и баблы так и располагают расслабиться, отдохнуть и отвлечься от городской суеты», — сообщают в объявлении.
Хоть коттедж и рассчитан на 20 человек, если гостей будет больше 15 человек, предусмотрена доплата (500 рублей/человек), для детей до 7 лет размещение бесплатно.
Следующий сдаваемый в аренду коттедж находится на улице 1-я Островская. Гостевой дом «На берегу» до 1 декабря можно снять за 25 тысяч рублей, после цена вырастет до 30 тысяч рублей. На сам Новый год заехать в коттедж не получится, он уже сдан. Но у омичей есть возможность арендовать гостевой дом с 18 часов 2 января.
В гостевом доме площадью 300 кв. м есть банкетный зал на 16-25 человек, баня с сауной и бассейном, а также мангальная зона. Номера оборудованы большими телевизорами, современной мебелью, холодильниками.
«Удобно, так как находится практически в 5 минутах от центра города, и гости которые решат не оставаться в одном из номеров, могут спокойно и недорого уехать после поздравлений виновника торжества», — говорится в объявлении.
Среди дополнительных услуг — организация стола выездной группой поваров, специализирующихся на кавказской кухне, а также трансфер автомобилем, автобусом или лимузином.
Дом площадью 150 кв. м находится на 6-й Любинской и предназначен для компании от 3 до 15 человек. В нем выполнен дизайнерский ремонт, стоит дорогая мебель и современная техника.
Стоимость посуточной аренды зависит от количества людей, которые будут находится в коттедже: чем больше, тем дороже цена. За двоих придется заплатить 16 тысяч, за 4 человек — 22 тысячи, за 6 человек — 25 тысяч, за 8 человек — 28 тысяч рублей. Для большей компании цена, видимо, может еще вырасти.
«Коттедж выполнен в стилe развлекательного заведения, который идеально подойдёт для празднования Дня рождения, корпоратива, свадьбы, детских праздников и т. п., где вы в прекрасной обстановке можете провести незабываемый вечер в компании до 25 человек», — сообщают в объявлении.
Среди плюсов дома в Долине Нищих называют наличие качественной шумоизоляции, теплого пола в каждой комнате, бесплатной финской сауны, настольного тенниса, кинотеатра, караоке и камина. Банкетный зал, площадь которого составляет 50 кв. м, оснащен зеркальными шарами, профессиональным световым оборудованием, дым-машиной и концертной музыкальной аппаратурой. Фотографии, кстати, подтверждают, что коттедж идеально подходит для вечеринок.
Кстати, это один из немногих коттеджей, у которого пока нет отметки о брони на Новый год.
Несколько коттеджей сдают в аренду на улице 4-я Аллея на территории СНТ Полет-10. Доступны два дома, площадь каждого из них 40 кв. м. В будни стоимость аренды для 2 гостей составляет 6500 рублей, на выходных — 8000 рублей. Второй дом, дополненный уличной купелью, стоит на 1000 рублей больше. Условия бронирования на Новый год и праздники необходимо уточнять дополнительно.
Хоть дома и находятся на территории СНТ в Октябрьском округе, добраться до них от центра на машине можно примерно за 20 минут.
Среди услуг, которые, правда, оплачиваются отдельно, есть баня, холодная купель и горячая купель.
«Имеется все необходимое для уютного отдыха на свежем воздухе. Для вас баня на дровах, терраса, оборудованная костровая чаша, мангал, обеденная зона на террасе, второй этаж с комфортной спальной зоной. Имеет всю необходимую технику: холодильник, электрическая плита, СВЧ печь, электрический чайник, горячая и холодная вода», — говорит владелец домиков.
В следующем году, кстати, снять домики-треугольники можно будет на улице Суворова, в парке Победы. Здесь омский бизнесмен Вячеслав Сяськов строит турбазу. Предполагается, что она будет состоять из девяти домов, трех административных и технических объектов. Рядом с ней есть еще одна турбаза парк-шале «Бенилюкс» (к аренде доступны беседки, малый и большой залы), а также отель «Cronwell Park Ника». В последнем к Новому году тоже решили поднять цены: 30 декабря номер на двоих стоит 2970 рублей, 31 декабря — 16800 рублей, а 1 января — 7350 рублей. При этом всем желающим заселиться в отель на Новый год, нужно оплатить минимум двое суток.
Напомним, ранее Город55 рассказывал, в каких омских ресторанах можно отметить корпоратив. Десятки заведений уже подготовили культурную программу на 31 декабря и начало января: