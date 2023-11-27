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Published Сегодня, 07:25

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Updated Сегодня, 07:27

Иллюстрация

Аварийная замена. В омских Нефтяниках десятки зданий останутся без воды

27 ноября 2023, 07:25
Фото: 1MI
Иллюстрация

В омских Нефтяниках десятки административных зданий останутся без воды

Рабочие заменят на участке запорную арматуру.

В омских Нефтяниках десятки административных и производственных зданий останутся без холодной воды. Как сообщается на сайте «Росводоканала», в следующий понедельник, 4 декабря, рабочие проведут на участке аварийную замену запорной арматуры.

Воды не будет с 10:00 до 20:00 по следующим адресам:

1. ТЭЦ-3;
2. ул. Нефтезаводская, д. 53, д. 51, д. 51а, д. 54, д. 52;
3. ул. Губкина, д. 2, д. 1, д. 1а, д. 1/1, д. ½, д. 1/3, д. ¼, д. 1/5, д. 5/2, д. 7, д. 7/3;
4. ул. 1-я Заводская, д. 41, д. 39, д. 39а, д. 39Б, д. 39д.

Ранее «Росводоканал» также сообщал об отключениях воды 27 и 28 ноября. На Красном Пути пройдут ремонтные работы.

Придется подождать. Омичей предупредили об отключении холодной воды
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#Общество#Ремонт#Омск#Омская область#Водоканал#Отключение воды#Ремонт водопровода#Отключение#Евгений Игишев
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