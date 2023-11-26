Придется подождать. Омичей предупредили об отключении холодной воды

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Как рассказали в «ОмскВодоканале», неудобства связаны с проведением ремонтных и монтажных работ.
Так, 27 ноября с 10:00 и до 23:00 холодной воды не будет в домах на улице Красный путь 135/1 и 135/2. Это необходимо для подключения новой линии водопровода по улицам Красный Путь — 2-я Дачная.
28 ноября холодное водоснабжение отключат по адресу Красный Путь 57. Отключение продлится с 11:00 и до 19:00 вечера, пока выполняются ремонтные работы.