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Published Сегодня, 11:04

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В Омске в двух местах отключат воду

Придется подождать. Омичей предупредили об отключении холодной воды

26 ноября 2023, 11:04
Фото: 1MI

В Омске в двух местах отключат воду

«ОмскВодоканал» рассказал о прекращении холодного водоснабжения по нескольким адресам.

Как рассказали в «ОмскВодоканале», неудобства связаны с проведением ремонтных и монтажных работ.

Так, 27 ноября с 10:00 и до 23:00 холодной воды не будет в домах на улице Красный путь 135/1 и 135/2. Это необходимо для подключения новой линии водопровода по улицам Красный Путь — 2-я Дачная.

28 ноября холодное водоснабжение отключат по адресу Красный Путь 57. Отключение продлится с 11:00 и до 19:00 вечера, пока выполняются ремонтные работы.

Отключение по адресу Красный Путь 57Отключение по адресу Красный Путь 57
Отключение по адресам Красный Путь 135/1 и 135/2Отключение по адресам Красный Путь 135/1 и 135/2
Отключение по адресу Красный Путь 57
Фото: 2GIS
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#Омск#ОмскВодоканал#Ремонтные работы#Илья Скобин
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