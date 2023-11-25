Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:04

Published Сегодня, 05:04

Modified Сегодня, 05:06

Updated Сегодня, 05:06

Иллюстрация

Ушел из дома и не вернулся. В Омске ищут пропавшего 62-летнего мужчину

25 ноября 2023, 05:04
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске объявили поиски 62-летнего мужчины, пропавшего 2 недели назад

Омич ушел из дома по улице Москаленко 10 ноября.

Поисково-спасательный отряд «Доброспас» сообщил о поисках 62-летнего омича Владимира Ломова. Вечером 10 ноября мужчина ушел из дома по улице Москаленко и до настоящего времени не вернулся.

Приметы пропавшего: рост около 170 см, худощавого телосложения. Владимир Ломов был одет в темное полупальто, шапку с козырьком, темные брюки. Фото омича опубликовали в паблике поисково-спасательного отряда.

Всех, кому что-либо известно о местоположении Владимира Ломова, просят позвонить по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 02 (102).

Ранее Город55 сообщал, что необходимо делать, если пропал человек:

Что делать, если пропал человек в Омске
Узнать подробнее
#Общество#Омск#Поиски#Евгений Игишев#Доброспас
Подпишитесь
Может сорвать крышу. Омичей предупредили о сильном ветре и метели
Сегодня, 04:14
Стало известно, сколько в среднем зарабатывают врачи и учителя в Омской области
Сегодня, 03:05
Требуются специалисты. Какую зарплату готовы платить в мэрии Омска
Сегодня, 03:31
Десятиматчевая победная серия омского «Авангарда». Итоги
Сегодня, 03:03
Всевидящее око. Для омских дорог закупят камеры видеофиксации на 19 млн рублей
Сегодня, 05:29
С большим отрывом. Омскую G-Drive Арену признали лучшей в КХЛ
Сегодня, 07:19