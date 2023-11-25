Ушел из дома и не вернулся. В Омске ищут пропавшего 62-летнего мужчину

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:06
Updated Сегодня, 05:06
Поисково-спасательный отряд «Доброспас» сообщил о поисках 62-летнего омича Владимира Ломова. Вечером 10 ноября мужчина ушел из дома по улице Москаленко и до настоящего времени не вернулся.
Приметы пропавшего: рост около 170 см, худощавого телосложения. Владимир Ломов был одет в темное полупальто, шапку с козырьком, темные брюки. Фото омича опубликовали в паблике поисково-спасательного отряда.
Всех, кому что-либо известно о местоположении Владимира Ломова, просят позвонить по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 02 (102).
Ранее Город55 сообщал, что необходимо делать, если пропал человек: