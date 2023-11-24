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Сроком на один год. В омском минздраве переназначили заместителей министра

24 ноября 2023, 07:36
Фото: 1MI
Иллюстрация

В минздраве Омской области переназначили заместителей министра

Срок их полномочий составит 1 год.

В министерстве здравоохранения Омской области переназначили заместителей министра. Срок их полномочий составит 1 год. Соответствующие распоряжения за подписью главы региона Виталия Хоценко опубликовали сегодня, 24 ноября, на сайте правовой информации.

Должности первых заместителей закрепили за Андреем Сухаревым и Еленой Шипиловой. Заместителями назначили Наталью Иванову, Элеонору Кролевец и Дмитрия Рябикова.

Напомним, что 20 ноября министром здравоохранения Омской области назначили Артема Наркевича. Прежний глава ведомства Александр Мураховский теперь занимает пост советника.

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#Политика#Омск#Минздрав#Александр Мураховский#Евгений Игишев#Дмитрий Рябиков#Виталий Хоценко#Артем Наркевич
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