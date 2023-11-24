Сроком на один год. В омском минздраве переназначили заместителей министра

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
В министерстве здравоохранения Омской области переназначили заместителей министра. Срок их полномочий составит 1 год. Соответствующие распоряжения за подписью главы региона Виталия Хоценко опубликовали сегодня, 24 ноября, на сайте правовой информации.
Должности первых заместителей закрепили за Андреем Сухаревым и Еленой Шипиловой. Заместителями назначили Наталью Иванову, Элеонору Кролевец и Дмитрия Рябикова.
Напомним, что 20 ноября министром здравоохранения Омской области назначили Артема Наркевича. Прежний глава ведомства Александр Мураховский теперь занимает пост советника.