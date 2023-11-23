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Published Сегодня, 12:16

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Экс-глава минздрава Мураховский стал советником нового министра

Мураховского назначили советником нового министра здравоохранения

23 ноября 2023, 12:16
Фото: Город55

Экс-глава минздрава Мураховский стал советником нового министра

С 20 ноября должность главы омского минздрава занимает красноярец Артем Наркевич.

Александр Мураховский занимал это место с 2020 года, но после оперативного совещания, где существенно обновился состав регионального правительства, был снят с поста. Хоценко назначил на должность 35-летнего Артема Наркевича, который ранее был советником по вопросам здравоохранения.

Мураховский уже приступил к обязанностям на новой должности, подтвердили Городу55 в региональном минздраве.

Напомним, что за время нахождения на посту экс-глава министерства стал участником нескольких историй, не с лучшей стороны характеризующих его работу. Так, например, Мураховский советовал врачу ФАПа в деревне Березка ходить в туалет к соседям и срывал сроки реализации нацпроектов по развитию здравоохранения в регионе.

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#Омск#Омская область#Минздрав#Министры#Новости#Министр#Министерство#Анастасия Баянова
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