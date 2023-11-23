Мураховского назначили советником нового министра здравоохранения

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Александр Мураховский занимал это место с 2020 года, но после оперативного совещания, где существенно обновился состав регионального правительства, был снят с поста. Хоценко назначил на должность 35-летнего Артема Наркевича, который ранее был советником по вопросам здравоохранения.
Мураховский уже приступил к обязанностям на новой должности, подтвердили Городу55 в региональном минздраве.
Напомним, что за время нахождения на посту экс-глава министерства стал участником нескольких историй, не с лучшей стороны характеризующих его работу. Так, например, Мураховский советовал врачу ФАПа в деревне Березка ходить в туалет к соседям и срывал сроки реализации нацпроектов по развитию здравоохранения в регионе.