Мураховского назначили советником нового министра здравоохранения

Напомним, что за время нахождения на посту экс-глава министерства стал участником нескольких историй, не с лучшей стороны характеризующих его работу. Так, например, Мураховский советовал врачу ФАПа в деревне Березка ходить в туалет к соседям и срывал сроки реализации нацпроектов по развитию здравоохранения в регионе.