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Posted Сегодня, 10:43

Published Сегодня, 10:43

Modified Сегодня, 10:45

Updated Сегодня, 10:45

иллюстрация

Не укатитесь! В Омске на выходных изменят схемы движения пассажирского транспорта

24 ноября 2023, 10:43
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске на выходных изменят схемы движения пассажирского транспорта

Изменения коснутся одного троллейбусного маршрута, двух трамвайных и одного автобусного.

В департаменте транспорта администрации Омска сообщили об изменении маршрутов общественного транспорта. Их введут на время, в период выходных.

Так, с 22 часов 25 ноября до 18 часов 26 ноября закроют движение рядом с перекрестком улиц Богдана Хмельницкого и 3-й Транспортной. В это время не будут ездить на данном участке троллейбус № 15 (Романенко → Гашека), а также трамваи № 2 (Котельникова → ПО Полет) и № 8 (ПО Полет → Котельникова).

Автобус № 42 (Имени В. Бархатовой → ПО Иртыш) будет курсировать туда и обратно по улицам Бульварной и Ипподромной. Жителей областного центра просят учитывать эти изменения. Схемы движения транспорта придется на время менять для проведения аварийно-восстановительных работ, уточнили в дептрансе.

Будьте внимательны. Скоро на Левом берегу Омска машины будут ездить по новым правилам
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#Город#Транспорт#Омск#Омская область#Общественный транспорт#Новости#Схема движения#Аварийные работы#Схема проезда#Алина Ясинская
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