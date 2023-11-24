Не укатитесь! В Омске на выходных изменят схемы движения пассажирского транспорта

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
В департаменте транспорта администрации Омска сообщили об изменении маршрутов общественного транспорта. Их введут на время, в период выходных.
Так, с 22 часов 25 ноября до 18 часов 26 ноября закроют движение рядом с перекрестком улиц Богдана Хмельницкого и 3-й Транспортной. В это время не будут ездить на данном участке троллейбус № 15 (Романенко → Гашека), а также трамваи № 2 (Котельникова → ПО Полет) и № 8 (ПО Полет → Котельникова).
Автобус № 42 (Имени В. Бархатовой → ПО Иртыш) будет курсировать туда и обратно по улицам Бульварной и Ипподромной. Жителей областного центра просят учитывать эти изменения. Схемы движения транспорта придется на время менять для проведения аварийно-восстановительных работ, уточнили в дептрансе.