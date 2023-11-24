Не укатитесь! В Омске на выходных изменят схемы движения пассажирского транспорта

Так, с 22 часов 25 ноября до 18 часов 26 ноября закроют движение рядом с перекрестком улиц Богдана Хмельницкого и 3-й Транспортной. В это время не будут ездить на данном участке троллейбус № 15 (Романенко → Гашека), а также трамваи № 2 (Котельникова → ПО Полет) и № 8 (ПО Полет → Котельникова).