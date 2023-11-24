Бывший прокурор Омска Андрей Фалько поделился «Фаворитом» с членами семьи

Андрей Фалько известен в первую очередь как прокурор Омска в 1998–2008 годах. Прежде он был прокурором Черлакского района и омского ЦАО, а после 2008 года ушел в науку и бизнес. Фалько принадлежат доли в фирмах «Первая звезда» («деятельность в области права») и «Потенциал» («аренда и управление недвижимостью»). Его компаньонами являются Наталья Трушкова, Марина Кальченко, Владимир и Алла Смолины. В прошлом треть «Потенциала» и 21,5% «Фаворита» принадлежали Евгению Реддиху — главе и учредителю «Электротехнического комплекса» и «Теплогенерирующего комплекса».