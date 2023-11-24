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Бывший прокурор Омска Андрей Фалько поделился «Фаворитом» с членами семьи

Бывший прокурор Омска Андрей Фалько поделился «Фаворитом» с членами семьи

24 ноября 2023, 10:47
Фото: 1MI
Часть уставного капитала фирмы перешла к Ксении и Александре Фалько

В обществе с ограниченной ответственностью «Фаворит», зарегистрированном в Кормиловке на Первомайской улице, изменилась структура собственности. До 23 ноября 38% уставного капитала компании принадлежали Андрею Фалько, но теперь его доля сократилась до 18%. По 10% досталось новым учредителям — Ксении Андреевне и Александре Андреевне Фалько, которые прежде не были связаны с какими-либо бизнес-активами.

Андрей Фалько известен в первую очередь как прокурор Омска в 1998–2008 годах. Прежде он был прокурором Черлакского района и омского ЦАО, а после 2008 года ушел в науку и бизнес. Фалько принадлежат доли в фирмах «Первая звезда» («деятельность в области права») и «Потенциал» («аренда и управление недвижимостью»). Его компаньонами являются Наталья Трушкова, Марина Кальченко, Владимир и Алла Смолины. В прошлом треть «Потенциала» и 21,5% «Фаворита» принадлежали Евгению Реддиху — главе и учредителю «Электротехнического комплекса» и «Теплогенерирующего комплекса».

«Фаворит», как и «Потенциал», специализируется на работе с недвижимостью. В его уставном капитале 20 млн рублей, чистая прибыль за прошлый год превысила 30 млн. Директором фирмы с 2012 года является Любовь Вегера.

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#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Изменение доли#Андрей Фалько
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