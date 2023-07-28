Александр Ушаков-младший стал компаньоном матери по «Радио Сибирь»

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 05:05
Updated Сегодня, 05:05
В обществе с ограниченной ответственностью «Рекламное агентство „Радио Сибирь“» изменилась структура владения. 50% уставного капитала этой фирмы принадлежат Татьяне Викторовне Ушаковой, а вторые 50% до 27 июля были записаны на само ООО. Теперь они перешли к Александру Александровичу Ушакову (сыну Татьяны Викторовны).
РА «Радио Сибирь» зарегистрировано в Томске, но его владельцы Ушаковы — омские предприниматели. Совместно с Иваном Викторовичем Поляковым (братом Татьяны Ушаковой) они владеют контрольным пакетом Радиозавода имени Попова. Город55 писал о передаче этого пакета в паевой инвестиционный фонд, причем цели этой передачи остаются неясными.
Ушаков-младший (его отец Александр Леонидович тоже владеет частью семейных бизнес-активов) еще весной передал свои акции радиозавода матери. В начале июле к нему перешли доли в целом ряде фирм, специализирующихся на радиовещании и рекламе и прописанных в разных региональных центрах Сибири. В списке были и 38% томского ООО «Радио Сибирь». Теперь к нему присоединилась половина рекламного агентства с тем же названием.