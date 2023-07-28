Александр Ушаков-младший стал компаньоном матери по «Радио Сибирь»

Ушаков-младший (его отец Александр Леонидович тоже владеет частью семейных бизнес-активов) еще весной передал свои акции радиозавода матери. В начале июле к нему перешли доли в целом ряде фирм, специализирующихся на радиовещании и рекламе и прописанных в разных региональных центрах Сибири. В списке были и 38% томского ООО «Радио Сибирь». Теперь к нему присоединилась половина рекламного агентства с тем же названием.