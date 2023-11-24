Алексей Царук вложился в еще одну строительную компанию

Posted Сегодня, 03:36
Published Сегодня, 03:36
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В обществе с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик „Московка-дом1“ изменилась структура собственности. До недавних пор уставный капитал этой фирмы полностью принадлежал Сергею Плисову. Месяц назад символические 0,025% перешли к Алексею Царуку, тогда же ставшему директором, а спустя 2 недели все остальное было переписано на само общество. Наконец, 23 ноября к Царуку перешел весь уставный капитал.
Это совпало по времени с радикальным увеличением УК: с 23 ноября в нем не 10 тысяч рублей, а 40 млн. Кстати, прибыль компании за прошлый год составила всего 44 тысячи рублей.
Стоит отметить, что Плисов и Царук являются видными представителями омского строительного бизнеса. Первый владеет еще и компанией «Московка-дом2», второй — компанией «Московка-дом3». Все три компании с однотипными названиями были зарегистрированы в сентябре 2018 года (первая и вторая 13-го числа, третья — 11-го).
«Московка-дом1» планирует строить многоэтажный жилой дом в ЖК «Московка-2». В сентябре Город55 писал о получении компанией положительного заключения экспертизы. Кстати, в октябре такое заключение получила и «Московка-дом3», которая будет строить многоэтажку в том же ЖК и даже в том же квартале.