Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:36

Published Сегодня, 03:36

Modified Сегодня, 03:36

Updated Сегодня, 03:36

Алексей Царук вложился в еще одну строительную компанию

Алексей Царук вложился в еще одну строительную компанию

24 ноября 2023, 03:36
Фото: 1MI
Уставный капитал специализированного застройщика «Московка-дом1» увеличился в 4 тысячи раз.

В обществе с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик „Московка-дом1“ изменилась структура собственности. До недавних пор уставный капитал этой фирмы полностью принадлежал Сергею Плисову. Месяц назад символические 0,025% перешли к Алексею Царуку, тогда же ставшему директором, а спустя 2 недели все остальное было переписано на само общество. Наконец, 23 ноября к Царуку перешел весь уставный капитал.

Это совпало по времени с радикальным увеличением УК: с 23 ноября в нем не 10 тысяч рублей, а 40 млн. Кстати, прибыль компании за прошлый год составила всего 44 тысячи рублей.

Стоит отметить, что Плисов и Царук являются видными представителями омского строительного бизнеса. Первый владеет еще и компанией «Московка-дом2», второй — компанией «Московка-дом3». Все три компании с однотипными названиями были зарегистрированы в сентябре 2018 года (первая и вторая 13-го числа, третья — 11-го).

«Московка-дом1» планирует строить многоэтажный жилой дом в ЖК «Московка-2». В сентябре Город55 писал о получении компанией положительного заключения экспертизы. Кстати, в октябре такое заключение получила и «Московка-дом3», которая будет строить многоэтажку в том же ЖК и даже в том же квартале.

Омский строитель Алексей Царук учредил еще одну фирму
Узнать подробнее
#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Изменение доли
Подпишитесь
В Омске на зарплату и содержание депутатов и чиновников потратят больше 2 млрд
Сегодня, 02:43
Срочно. В доме на Левобережье Омска рухнуло перекрытие
Вчера, 15:20
Проект одобрен. В Омске рядом со Старгородом фирма Ольшанского построит восьмиэтажку
Сегодня, 04:52
Конкурсный отбор. В Омской области ищут главного архитектора региона
Сегодня, 06:31
Смели с прилавков. В Таре раскупили воду в магазинах из-за проблем с водопроводом
Сегодня, 03:28
На Левобережье Омска перекроют бульвар Архитекторов. Как будут ездить автобусы
Сегодня, 05:22