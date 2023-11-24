Алексей Царук вложился в еще одну строительную компанию

В обществе с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик „Московка-дом1“ изменилась структура собственности. До недавних пор уставный капитал этой фирмы полностью принадлежал Сергею Плисову. Месяц назад символические 0,025% перешли к Алексею Царуку, тогда же ставшему директором, а спустя 2 недели все остальное было переписано на само общество. Наконец, 23 ноября к Царуку перешел весь уставный капитал.