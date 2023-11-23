В Омской области отключили воду из-за низкого уровня Иртыша и холодной погоды

Posted Сегодня, 03:14
Published Сегодня, 03:14
Modified Сегодня, 03:16
Updated Сегодня, 03:16
Сегодня, 23 ноября, в Таре Омской области отключили подачу воды в город. Как сообщили в «РТЦ ЖКХ», ограничения связаны с низким уровнем Иртыша и резким понижением температуры.
«Внутриводовая шуга (мелкий рыхлый лед, появляющийся перед ледоставом и во время ледохода) забивает сифонные оголовки», — объяснили в ведомстве.
График включения воды обещают опубликовать позднее.
Ранее жителей омских Нефтяников предупредили о вынужденном отключении воды. В ближайший понедельник, 27 ноября, там пройдут ремонтные работы.