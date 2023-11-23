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В Омской области отключили воду из-за низкого уровня Иртыша и холодной погоды

23 ноября 2023, 03:14
Фото: 1MI
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Неудобства затронули жителей Тары. График включения воды обещают опубликовать позднее.

Сегодня, 23 ноября, в Таре Омской области отключили подачу воды в город. Как сообщили в «РТЦ ЖКХ», ограничения связаны с низким уровнем Иртыша и резким понижением температуры.

«Внутриводовая шуга (мелкий рыхлый лед, появляющийся перед ледоставом и во время ледохода) забивает сифонные оголовки», — объяснили в ведомстве.

График включения воды обещают опубликовать позднее.

Ранее жителей омских Нефтяников предупредили о вынужденном отключении воды. В ближайший понедельник, 27 ноября, там пройдут ремонтные работы.

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#Общество#Город#Иртыш#Отключение воды#Температура#Извинения#Тара#Евгений Игишев
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