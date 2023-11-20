В омских Нефтяниках вынужденно отключат воду. Объясняем, почему

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
В пресс-центре «ОмскВодоканала» сообщили об предстоящих отключениях воды. Они ожидаются через неделю, 27 ноября. Ограничения коснутся жителей Советского округа, но под отключение попадает не так много адресов.
Специальные бригады компании займутся подключением нового водопровода на участке от улицы Красный Путь до улицы 2-я Дачная. По этой причине в следующий понедельник некоторые омичи будут испытывать коммунальные неудобства.
Под отключения попадают дома по улице Красный Путь 135/1 и 135/2. Водоснабжения по этим адресам не будет с 10:00 до 23:00, поэтому местным жителям необходимо заранее позаботиться о питьевой воде.
Ранее Город55 о нескольких коммунальных авариях, которые произошли в областном центре за достаточно короткий срок. Сначала из-за порывов отопления и горячей воды лишились жители поселка Чкаловский, после чего два раза случались аварийные отключения в городке Нефтяников.
Добавим, что на данный момент в Омской области пытаются решить проблемы с внезапным отключением электроэнергии. В больше чем 20 населенных пунктах региона пропал свет из-за разбушевавшейся на прошедших выходных снежной бури. Стали известны сроки восстановления электроэнергии.