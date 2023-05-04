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Кредиторам «АВА Компани» предложат подписать мировое соглашение

4 мая 2023, 11:54
Фото: 1MI
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Содержание документа обсудят на ближайшем собрании кредиторов.

Общество с ограниченной ответственностью «АВА Компани», зарегистрированное в Омске, сейчас проходит процедуру банкротства. Арбитражный управляющий Максим Лагода опубликовал официальное сообщение о собрании кредиторов, запланированном на 22 мая. Главный пункт повестки — «мировое соглашение в деле о несостоятельности (банкротстве)».

Из документа следует, что собрание созывается по требованию мажоритарного конкурсного кредитора ООО «Профит Феллоушип». Об условиях, на которых может быть подписано мировое соглашение, пока ничего не известно.

Отметим, что «АВА Компани» занимается распиловкой и строганием древесины, и столичная инвестиционная компания «Профит Феллоушип» — ее основной собственник. После начала процедуры банкротства москвичи купили основные активы омской компании и расплатились с некоторыми ее кредиторами. До этого «АВА Компани» принадлежала компании Longoria Finance Corp, зарегистрированной на Виргинских островах. Еще раньше ее собственниками были представители семьи Аракелянов — Бабкен Амаякович, Амаяк Бабкенович и Вардитер Бабкеновна.

 

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#Николай Эйхвальд#Дела о банкротстве#Бизнес#Новости
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