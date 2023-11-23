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Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

иллюстрация

Игнорировали просьбу. В Омской области эко-предприятие уличили в загрязнении воздуха

23 ноября 2023, 13:05
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области эко-предприятие уличили в загрязнении воздуха

Проблему прокуратуре пришлось решать через суд, потому что руководство компании не реагировало на представление ведомства.

В пресс-центре региональной прокуратуры сообщили о проверке ООО «Фултон». Это одно из крупных предприятий в Омской области, которое занимается обезвреживанием медицинских и биологических отходов.

Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что компания не разработала план мероприятий по достижению квот выбросов на территории предприятия. Руководителю ООО «Фултон» внесли представление, но никакой реакции за этим не последовало.

Прокуратуре пришлось обратиться в суд. В исковом заявлении требовали обязать компанию разработать план мероприятий по достижению квот выбросов на своей производственной территории. Суд в полном объеме удовлетворил требования прокурора, рассказали в пресс-службе ведомства.

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#Экология#Омск#Омская область#Суд#Выбросы#Прокуратура Омской области#Новости#Алина Ясинская
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