Ушел из дома и взял кредит. Омич перевел аферистам больше полумиллиона

Далее пошла в ход, ставшая уже классической, схема «развода». Потерпевшему необходимо было самостоятельно оформить кредит и перевести деньги на «безопасный» счет, что он и сделал. Чтобы схема не раскрылась раньше времени, мошенники внушили мужчине, что ему нельзя общаться с родственниками и следует уйти жить в гостиницу.