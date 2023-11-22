Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:55

Published Сегодня, 07:55

Modified Сегодня, 07:57

Updated Сегодня, 07:57

Мошенники убедили омичу уйти из дома и не общаться с родственниками

Ушел из дома и взял кредит. Омич перевел аферистам больше полумиллиона

22 ноября 2023, 07:55
Фото: Управление МВД России по Омской области

Мошенники убедили омичу уйти из дома и не общаться с родственниками

Послушав злоумышленников, потерпевший отправился жить в гостиницу и не выходил на связь с родными.

В Омске 58-летний местный житель попался на уловки аферистов. Мужчине позвонили неизвестные и представились сотрудниками службы безопасности банка. Аферисты сообщили, что на потерпевшего якобы оформлен кредит на сумму 500 тысяч рублей.

Далее пошла в ход, ставшая уже классической, схема «развода». Потерпевшему необходимо было самостоятельно оформить кредит и перевести деньги на «безопасный» счет, что он и сделал. Чтобы схема не раскрылась раньше времени, мошенники внушили мужчине, что ему нельзя общаться с родственниками и следует уйти жить в гостиницу.

Для перевода денег на банковские счета мужчина приобрел смартфон. На связь с родственниками не выходил, лишь присылал сообщения, что решает финансовые вопросы. Такое поведение вызвало подозрение, и родные мужчины обратились в полицию.

Омича объявили в розыск, но было поздно. Когда потерпевшего нашли, он уже успел перевести аферистам 505 тысяч рублей.

Полицейские завели уголовное дело по статье «Мошенничество».

Читайте также:
Зерно исчезло без следа. На собственника и директора омской агрофирмы завели делоОрганизация несла убытки. Омич пытался вызвать проститутку, но нарвался на мошенников
#Происшествия#Видео#Омск#Мошенничество#Розыск#Уголовное дело#Кредит#Банк#Евгений Игишев
Подпишитесь
Депутаты Омского городского Совета одобрили бюджет на 2024 год
Сегодня, 06:22
Омский «Авангард» дожал «Трактор» в овертайме и одержал десятую победу подряд
Вчера, 16:43
Предпраздничная суета. Перед Новым годом в Омске вырос спрос на упаковщиков подарков
Сегодня, 03:47
Панические атаки и головокружения. Омичей предупредили о магнитных бурях в декабре
Сегодня, 06:47
Кравец рассказал, когда вратарь Павел Хомченко появится в воротах омского «Авангарда»
Вчера, 18:45
Продолжительно болел. Скончался ветеран омского УФСИН Константин Сенокосов
Сегодня, 06:23