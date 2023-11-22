Ушел из дома и взял кредит. Омич перевел аферистам больше полумиллиона

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
Modified Сегодня, 07:57
Updated Сегодня, 07:57
В Омске 58-летний местный житель попался на уловки аферистов. Мужчине позвонили неизвестные и представились сотрудниками службы безопасности банка. Аферисты сообщили, что на потерпевшего якобы оформлен кредит на сумму 500 тысяч рублей.
Далее пошла в ход, ставшая уже классической, схема «развода». Потерпевшему необходимо было самостоятельно оформить кредит и перевести деньги на «безопасный» счет, что он и сделал. Чтобы схема не раскрылась раньше времени, мошенники внушили мужчине, что ему нельзя общаться с родственниками и следует уйти жить в гостиницу.
Для перевода денег на банковские счета мужчина приобрел смартфон. На связь с родственниками не выходил, лишь присылал сообщения, что решает финансовые вопросы. Такое поведение вызвало подозрение, и родные мужчины обратились в полицию.
Омича объявили в розыск, но было поздно. Когда потерпевшего нашли, он уже успел перевести аферистам 505 тысяч рублей.
Полицейские завели уголовное дело по статье «Мошенничество».