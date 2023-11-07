Зерно исчезло без следа. На собственника и директора омской агрофирмы завели дело

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Обвинительное заключение в отношении собственника и директора ООО «Агрофирма Омская» утвердила региональная прокуратура. По версии следствия, руководители организации в период с октября 2018 по август 2019 года заключили ряд фиктивных сделок, что позволило вывести активы предприятия на сумму свыше 181 млн рублей.
Отмечается, что обвиняемые знали о кредиторской задолженности предприятия и обязанности по уплате налогов, однако это не помешало им совершить задуманное. После «сделок» со складов исчезли 10 000 тонн зерна — основного актива предприятия.
«В результате было выведено наиболее ликвидное имущество агрофирмы, что повлекло неспособность общества в полном объеме удовлетворить требования кредиторов и исполнить обязательства по уплате платежей. Вину в совершении преступлений мужчины не признали», — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Чтобы возместить ущерб, суд наложил арест на имущество руководителей организации, причастных к преступлению, а также на имущество, оформленное на близких родственников, на сумму свыше 64 млн рублей.
Напомним, что расследование по делу началась еще в 2021 году. Тогда было установлено, что сотрудники ООО «Агрофирма Омская» с 2018 по 2020 год выводили имущество из конкурсной массы банкротящегося предприятия.