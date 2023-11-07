Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:32

Published Сегодня, 11:32

Modified Сегодня, 11:36

Updated Сегодня, 11:36

Иллюстрация

Зерно исчезло без следа. На собственника и директора омской агрофирмы завели дело

7 ноября 2023, 11:32
Фото: Midjourney
Иллюстрация

Собственник и директор агрофирмы пойдут под суд за преднамеренное банкротство

Уголовное дело рассмотрит Первомайский районный суд.

Обвинительное заключение в отношении собственника и директора ООО «Агрофирма Омская» утвердила региональная прокуратура. По версии следствия, руководители организации в период с октября 2018 по август 2019 года заключили ряд фиктивных сделок, что позволило вывести активы предприятия на сумму свыше 181 млн рублей.

Отмечается, что обвиняемые знали о кредиторской задолженности предприятия и обязанности по уплате налогов, однако это не помешало им совершить задуманное. После «сделок» со складов исчезли 10 000 тонн зерна — основного актива предприятия.

«В результате было выведено наиболее ликвидное имущество агрофирмы, что повлекло неспособность общества в полном объеме удовлетворить требования кредиторов и исполнить обязательства по уплате платежей. Вину в совершении преступлений мужчины не признали», — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Чтобы возместить ущерб, суд наложил арест на имущество руководителей организации, причастных к преступлению, а также на имущество, оформленное на близких родственников, на сумму свыше 64 млн рублей.

Напомним, что расследование по делу началась еще в 2021 году. Тогда было установлено, что сотрудники ООО «Агрофирма Омская» с 2018 по 2020 год выводили имущество из конкурсной массы банкротящегося предприятия.

Из банкротящейся омской агрофирмы вывели зерно на 44 млн рублей
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Мошенничество#Зерно#Уборка зерна#Уголовное дело#Новости#Уборка зерновых#Уголовное#Агрофирма#Агро Омск#Зерновые#Агроомск#Анастасия Баянова
Подпишитесь
Бесконечная война
Сегодня, 10:35
Снимался в рекламе. У истфака омского госуниверситета появился новый декан
Сегодня, 10:19
Вложат миллиарды. Строительство Северного обхода в Омске стартует в 2024 году
Сегодня, 05:58
Топ арбитража. «Транснефть — Западная Сибирь», загрязнение почвы, банкротства и долги
Сегодня, 07:32
Договор на 20 лет. Минприроды нашло арендатора для акватории в Советском округе Омска
Сегодня, 08:05
Читать по паспорту. В омских библиотеках все еще хранятся книги писателей-иноагентов
Сегодня, 10:08