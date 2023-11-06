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Организация несла убытки. Омич пытался вызвать проститутку, но нарвался на мошенников

6 ноября 2023, 05:24
Фото: Midjourney
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Молодой омич хотел вызвать проститутку, но нарвался на аферистов и лишился денег

У потерпевшего под угрозой расправы выманили больше 60 тысяч, которые он перевел на счета злоумышленников.

В полицию с заявлением о мошенничестве обратился 20-летний житель Советского округа. Молодой человек планировал вызвать проститутку и позвонил по номеру телефона, найденному в интернете. Однако, вместо любовных утех омичу пришлось общаться с аферистами.

Молодому человеку перезвонил неизвестные и сообщили, что якобы он своими звонками по объявлению с предложением интимных услуг «заблокировал» линию и теперь девушки не могут выехать к клиентам. «Организация» несла убытки. Мошенники под угрозой расправы выманили у потерпевшего 61 500 рублей, которые он перевел на счета злоумышленников.

После омич отправился в полицию, следователи завели уголовное дело по статье «Мошенничество».

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#Происшествия#Интернет#Полиция#Омск#Омская область#Мошенничество#Уголовное дело#Проститутка#Советский округ#Следствие#Евгений Игишев#Убытки#Рубли
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