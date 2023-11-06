Организация несла убытки. Омич пытался вызвать проститутку, но нарвался на мошенников

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
В полицию с заявлением о мошенничестве обратился 20-летний житель Советского округа. Молодой человек планировал вызвать проститутку и позвонил по номеру телефона, найденному в интернете. Однако, вместо любовных утех омичу пришлось общаться с аферистами.
Молодому человеку перезвонил неизвестные и сообщили, что якобы он своими звонками по объявлению с предложением интимных услуг «заблокировал» линию и теперь девушки не могут выехать к клиентам. «Организация» несла убытки. Мошенники под угрозой расправы выманили у потерпевшего 61 500 рублей, которые он перевел на счета злоумышленников.
После омич отправился в полицию, следователи завели уголовное дело по статье «Мошенничество».