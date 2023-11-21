Стала аварийной 10 лет назад. Омскую двухэтажку на Телевизионке снесут за 2 миллиона

Напомним, ранее Город55 рассказывал о продаже в аварийном доме по адресу Комсомольский городок, 5а комнаты за 490 тысяч рублей. Площадь помещения на пятом этаже, для которого ищут нового собственника, составляет 9,4 кв. м. В 2020-м в этой пятиэтажке обрушилась стена.