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Стала аварийной 10 лет назад. Омскую двухэтажку на Телевизионке снесут за 2 миллиона

21 ноября 2023, 06:08
Фото: 1MI
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В Омске оценили в 2 млн рублей снос аварийного дома на 5-й Чередовой

Демонтажные работы необходимо выполнить за 15 рабочих дней.

Омское «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» ищет подрядчика для сноса многоквартирного дома на улице 5-я Чередовая, 31. За разбор фундамента и вывоз мусора после обрушения двухэтажки на Телевизионке готовы заплатить 2,071 млн рублей.

Исполнителя собираются выбрать 29 ноября, у подрядчика будет 15 рабочих дней на снос дома.

Дом на 5-й Чередовой состоит из 12 квартир, построили его в 1949 году. Аварийной двухэтажку признали еще в феврале 2013 года. Поводом для этого послужил физический износ дома.

Напомним, ранее Город55 рассказывал о продаже в аварийном доме по адресу Комсомольский городок, 5а комнаты за 490 тысяч рублей. Площадь помещения на пятом этаже, для которого ищут нового собственника, составляет 9,4 кв. м. В 2020-м в этой пятиэтажке обрушилась стена.

Жилье по цене машины. В Омске продают комнату в аварийном доме за 490 000 рублей
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#Общество#Омск#Аварийное жилье#Подрядчик#Снос дома#Госзакупки#Аварийные дома#Снос зданий#Новости#УДХБ#Юлия Истомина
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