Стала аварийной 10 лет назад. Омскую двухэтажку на Телевизионке снесут за 2 миллиона

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
Омское «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» ищет подрядчика для сноса многоквартирного дома на улице 5-я Чередовая, 31. За разбор фундамента и вывоз мусора после обрушения двухэтажки на Телевизионке готовы заплатить 2,071 млн рублей.
Исполнителя собираются выбрать 29 ноября, у подрядчика будет 15 рабочих дней на снос дома.
Дом на 5-й Чередовой состоит из 12 квартир, построили его в 1949 году. Аварийной двухэтажку признали еще в феврале 2013 года. Поводом для этого послужил физический износ дома.
Напомним, ранее Город55 рассказывал о продаже в аварийном доме по адресу Комсомольский городок, 5а комнаты за 490 тысяч рублей. Площадь помещения на пятом этаже, для которого ищут нового собственника, составляет 9,4 кв. м. В 2020-м в этой пятиэтажке обрушилась стена.