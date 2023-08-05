В Сибирском международном марафоне на главной дистанции победили кениец и россиянка

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
Modified Сегодня, 06:06
Updated Сегодня, 06:06
В Омске определились победители Сибирского международного марафона на дистанции в 42 км и 195 метров. Золото у мужчин завоевал Эрик Керинг из Кении. Спортсмен преодолел трассу марафона за 2 часа 15 минут 3 секунды.
«Гонка была тяжелой из-за жаркого солнца. Я никогда не бегал в таких погодных условиях и решил так себя протестировать. Получилось победить!», — поделился впечатлениями спортсмен в интервью «12 каналу».
Серебро — у Ильдара Миншина из Москвы, который был лучшим в SIM в прошлом году.
Самой быстрой среди женщин оказалась Анна Прокофьева из подмосковных Химок. Она финишировала со временем 2 часа 35 минут 42 секунды.
Напомним, что марафон в этом году стартовал в новом месте — у G-Drive Арены, его участниками стали почти 5500 профессиональных атлетов и любителей бега. Победители на дистанции в 10 км уже также известны. Награждение пройдет вечером на Соборной площади.