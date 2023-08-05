Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:04

Published Сегодня, 06:04

Modified Сегодня, 06:06

Updated Сегодня, 06:06

Изображение материала

В Сибирском международном марафоне на главной дистанции победили кениец и россиянка

5 августа 2023, 06:04
Фото: Правительство Омской области
Награждение спортсменов пройдет сегодня вечером на Соборной площади.

В Омске определились победители Сибирского международного марафона на дистанции в 42 км и 195 метров. Золото у мужчин завоевал Эрик Керинг из Кении. Спортсмен преодолел трассу марафона за 2 часа 15 минут 3 секунды.

«Гонка была тяжелой из-за жаркого солнца. Я никогда не бегал в таких погодных условиях и решил так себя протестировать. Получилось победить!», — поделился впечатлениями спортсмен в интервью «12 каналу».

Серебро — у Ильдара Миншина из Москвы, который был лучшим в SIM в прошлом году.

Самой быстрой среди женщин оказалась Анна Прокофьева из подмосковных Химок. Она финишировала со временем 2 часа 35 минут 42 секунды.

Напомним, что марафон в этом году стартовал в новом месте — у G-Drive Арены, его участниками стали почти 5500 профессиональных атлетов и любителей бега. Победители на дистанции в 10 км уже также известны. Награждение пройдет вечером на Соборной площади.

Участниками Сибирского международного марафона в Омске стали 5500 человек из 6 стран
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Марафон#Сибирский международный марафон#Забег#Спорт#День города#Награда#Соборная площадь#Общество#Город#Новости#Омск
Подпишитесь
Время жить, творить, любить. В Омске открывается цветочная выставка «Флора»
Вчера, 09:04
Содержание вредных веществ в воздухе превышено в 1,5 раза. В Омске продлили режим НМУ
Вчера, 11:35
Побили все рекорды. На июль в Омской области пришлось наибольшее число разводов
Сегодня, 03:51
«Сползает в овраг». В Омске у многоэтажки на 3-й Енисейской обвалился грунт
Сегодня, 05:46
Участниками Сибирского международного марафона в Омске стали 5500 человек из 6 стран
Сегодня, 04:14
Капитан омского «Авангарда» Шарипзянов: «Играем в Сочи, а половина трибун красные»
Вчера, 23:39