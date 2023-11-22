Депутаты Омского городского Совета одобрили бюджет на 2024 год

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Published Сегодня, 06:22
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Updated Сегодня, 06:23
Сегодня, 22 ноября, в Омском городском Совете прошло очередное пленарное заседание. Одним из важнейших пунктов повестки было принятие в первом чтении муниципального бюджета на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов. Из доклада директора финансового департамента мэрии Ольги Илютиковой следует, что доходы должны составить почти 35,4 млрд рублей, расходы — более 36,8 млрд. Таким образом, бюджет-2024 превышает прошлогодний на той же стадии более чем на 6 млрд рублей.
— Мы выходим на беспрецедентные цифры благодаря губернатору Омской области, поддержанному Законодательным собранием региона, — уточнил председатель городского Совета Владимир Корбут. — На 10% увеличились отчисления в городской бюджет средств, полученных по упрощенному налогообложению, плюс мы будем получать 50% средств от штрафов, собранных на территории города. Кроме того, выполняется поставленная депутатами и администрацией задача по увеличению собственных доходов…
В 2025 году, по предварительным данным, доходы муниципалитета составят 29,3 млрд рублей, в 2026 — 28 млрд. При этом налоговые доходы должны постоянно повышаться — с 12,3 млрд рублей в 2024 году до 13,8 млрд в 2025-м и до 14,7 млрд рублей в 2026-м.
Больше половины всего бюджета предназначено для финансирования социальной сферы (образования, культуры, социальной политики): в 2024 году на эти цели планируется потратить 54,1% муниципальных средств, в 2025 — 62,7%, в 2026 — 59%. Вторая по значимости статья расходов — производственная сфера, к которой относятся экономика, жилищно-коммунальное хозяйство, охрана окружающей среды: на нее приходятся 36% бюджета в 2024 году, не менее 24% в последующие годы. Другие важные направления — правоохранительная деятельность и безопасность, общегосударственные вопросы.
Депутаты утвердили документ в первом чтении, но работа над ним только начинается: на следующем заседании, которое состоится 13 декабря, городской Совет будет рассматривать бюджет постатейно. В дальнейшем будут приниматься отдельные поправки, причем эта работа наверняка будет идти в течение почти всего следующего года.