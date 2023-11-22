Депутаты Омского городского Совета одобрили бюджет на 2024 год

Больше половины всего бюджета предназначено для финансирования социальной сферы (образования, культуры, социальной политики): в 2024 году на эти цели планируется потратить 54,1% муниципальных средств, в 2025 — 62,7%, в 2026 — 59%. Вторая по значимости статья расходов — производственная сфера, к которой относятся экономика, жилищно-коммунальное хозяйство, охрана окружающей среды: на нее приходятся 36% бюджета в 2024 году, не менее 24% в последующие годы. Другие важные направления — правоохранительная деятельность и безопасность, общегосударственные вопросы.