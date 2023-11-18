Расходы бюджета Омской области в следующем году будут увеличены на 14,4 млрд рублей

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Проект бюджета предусматривает доход в размере 136,2 млрд рублей и расход в 135,1 млрд рублей, профицит составит 1,1 млрд рублей.
Министр финансов Омской области Вадим Чеченко также добавил, что налоговые и неналоговые доходы на 2024 год сформированы в объеме 106,4 млрд рублей.
Проект рассчитан с учетом прогнозируемого роста по всем ключевым доходным источникам. Согласно плану, поступления по налогу на доходы физлиц составят 33,9 млрд рублей, что на 12% больше, чем в этом году. Акцизы по подакцизным товарам составят 19,6 млрд рублей, поступления по «упрощенке» — 7,1 млрд рублей, имущественные налоги — 8,2 млрд рублей, а неналоговые доходы составят 1,5 млрд руб.
Объем безвозмездных поступлений из других бюджетов предусмотрен в размере 29,8 млрд рублей, в том числе 16 млрд целевых трансфертов и 13,8 млрд нецелевой поддержки, сообщили в областном правительстве.
54,1 млрд из расходных средств предусмотрены на зарплаты работникам бюджетной сферы с ростом к бюджету текущего года на 7,2%. Кроме того, в полном объеме обеспечены расходы на обязательное медстрахование неработающего населения, а также на соцподдержку: медикаменты, питание и стипендии.
Большая часть расходов придется на государственные программы социально-культурного блока. Так, на госпрограмму по развитию образования предусмотрено 33,9 млрд рублей, по развитию здравоохранения — 23,3 млрд рублей, на «Социальную поддержку населения» — 20,3 млрд рублей.
Также в регионе продолжают действовать нацпроекты, на эти цели выделено 15,8 млрд рублей. В тройке лидеров по объемам финансирования — «Жилье и городская среда», «Безопасные качественные дороги» и «Экология».