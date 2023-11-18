Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:12

Published Сегодня, 09:12

Modified Сегодня, 09:23

Updated Сегодня, 09:23

Иллюстрация

Расходы бюджета Омской области в следующем году будут увеличены на 14,4 млрд рублей

18 ноября 2023, 09:12
Фото: Midjourney
Иллюстрация

Омской области выделили дополнительную федеральную поддержку в размере 14,4 млрд

Публичные слушания по проекту областного бюджета на 2024 год состоялись в региональном парламенте сегодня, 18 ноября.

Проект бюджета предусматривает доход в размере 136,2 млрд рублей и расход в 135,1 млрд рублей, профицит составит 1,1 млрд рублей.

Министр финансов Омской области Вадим Чеченко также добавил, что налоговые и неналоговые доходы на 2024 год сформированы в объеме 106,4 млрд рублей.

Проект рассчитан с учетом прогнозируемого роста по всем ключевым доходным источникам. Согласно плану, поступления по налогу на доходы физлиц составят 33,9 млрд рублей, что на 12% больше, чем в этом году. Акцизы по подакцизным товарам составят 19,6 млрд рублей, поступления по «упрощенке» — 7,1 млрд рублей, имущественные налоги — 8,2 млрд рублей, а неналоговые доходы составят 1,5 млрд руб.

Объем безвозмездных поступлений из других бюджетов предусмотрен в размере 29,8 млрд рублей, в том числе 16 млрд целевых трансфертов и 13,8 млрд нецелевой поддержки, сообщили в областном правительстве.

54,1 млрд из расходных средств предусмотрены на зарплаты работникам бюджетной сферы с ростом к бюджету текущего года на 7,2%. Кроме того, в полном объеме обеспечены расходы на обязательное медстрахование неработающего населения, а также на соцподдержку: медикаменты, питание и стипендии.

Большая часть расходов придется на государственные программы социально-культурного блока. Так, на госпрограмму по развитию образования предусмотрено 33,9 млрд рублей, по развитию здравоохранения — 23,3 млрд рублей, на «Социальную поддержку населения» — 20,3 млрд рублей.

Также в регионе продолжают действовать нацпроекты, на эти цели выделено 15,8 млрд рублей. В тройке лидеров по объемам финансирования — «Жилье и городская среда», «Безопасные качественные дороги» и «Экология».

Фото: Правительство Омской области
В Омском городском Совете прошли публичные слушания по бюджету
Узнать подробнее
#Бюджетное финансирование#Омск#Омская область#Бюджет Омской области#Бюджет#Бюджет Омска#Расходы#Правительство#Новости#Областное правительство#Анастасия Баянова#Средсва
Подпишитесь
Омич стал замначальника УМВД России по Кемеровской области
Сегодня, 05:54
Продавали сим-карты. В МТС отреагировали на утечку паспортных данных клиентов в Омске
Вчера, 11:56
Омич стал инвалидом на работе и перенес 20 операций, но суд простил его работодателей
Вчера, 10:57
Аферист обманул омского слесаря, а потом признался, что сидит в тюрьме
Сегодня, 07:53
В Омске ищут 54-летнего мужчину, ушедшего из дома почти месяц назад
Сегодня, 03:39
Из-за подорожания куриного мяса омское УФАС начало антикартельную проверку
Сегодня, 04:30