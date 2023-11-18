Расходы бюджета Омской области в следующем году будут увеличены на 14,4 млрд рублей

Проект рассчитан с учетом прогнозируемого роста по всем ключевым доходным источникам. Согласно плану, поступления по налогу на доходы физлиц составят 33,9 млрд рублей, что на 12% больше, чем в этом году. Акцизы по подакцизным товарам составят 19,6 млрд рублей, поступления по «упрощенке» — 7,1 млрд рублей, имущественные налоги — 8,2 млрд рублей, а неналоговые доходы составят 1,5 млрд руб.