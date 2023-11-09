Фонд стратегического развития Омской области проиграл тяжбу с фондом Газпрома

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
Арбитражный суд Омской области вынес решение по иску Фонда поддержки социальных инициатив Газпрома против Фонда стратегического развития Омской области. Общий размер требований составлял 104,26 млн рублей, и суд эти требования удовлетворил — «полностью или частично». Подробности остаются неизвестными, так как дело рассматривалось в закрытом режиме.
Город55 уже писал об этой истории. Фонд стратегического развития Омской области был создан губернатором Виктором Назаровым в 2014 году, его единственный учредитель — региональное минимущества. Именно через этот фонд осваивались деньги, которые «Газпром» выделял на реконструкцию улицы Чокана Валиханова и Любинского проспекта, на другие масштабные проекты. В конце 2016 года на счете фонда было больше 3 млрд рублей, в дальнейшем эта сумма постоянно уменьшалась, в 2021 году достигнув нуля.
Директором фонда, согласно открытым базам данных, является Евгений Ковтун, но он рассказал Городу55, что оставил этот пост в ноябре прошлого года.
— Меня не убрали из ЕГРЮЛ, потому что, как я подозреваю, никого на мое место не назначили, — объяснил Ковтун в августе, когда готовилась предыдущая публикация по данной теме.
За разъяснениями мы обратились в министерство имущественных отношений Омской области, но там нам ответили, что в суть не вникают: это не их сфера ответственности.
— Министерство имущественных отношений Омской области не является стороной по делу и не привлекалось к его рассмотрению, — сообщили в пресс-службе ведомства. — В силу рассмотрения вопроса в закрытом судебном заседании дополнительные пояснения дать не представляется возможным.
К этому ответу прилагается цитата из Арбитражного процессуального кодекса: «разбирательство дела в закрытом судебном заседании рассматривается в случаях, если открытое разбирательство дела может привести к разглашению государственной тайны, в иных случаях, предусмотренных федеральным законом, а также при удовлетворении ходатайства лица, участвующего в деле и ссылающегося на необходимость сохранения коммерческой, служебной или иной охраняемой законом тайны».
Таким образом, остается неясным, с чем связаны претензии фонда Газпрома и какую часть из требуемых 104 млн рублей получит истец.