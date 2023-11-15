Врач из Омска возглавил московскую городскую больницу

Бывший главврач омской ГБ № 9 Дмитрий Ларькин перешел на работу в московскую Лыткаринскую городскую больницу, также на должность главного врача. Об этом сообщил глава городского округа Лыткарино Константин Кравцов на своей странице ВКонтакте.