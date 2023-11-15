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Врач из Омска возглавил московскую городскую больницу

15 ноября 2023, 06:03
Фото: 1MI
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Дмитрий Ларькин является нейрохирургом, вертебрологом. В качестве практикующего врача выполнил более 1000 операций на позвоночнике и головном мозге. Его место в ГБ № 9 занял Павел Валенцов, с приставкой врио.

Бывший главврач омской ГБ № 9 Дмитрий Ларькин перешел на работу в московскую Лыткаринскую городскую больницу, также на должность главного врача. Об этом сообщил глава городского округа Лыткарино Константин Кравцов на своей странице ВКонтакте.

Ларькин является нейрохирургом, вертебрологом. В качестве практикующего врача выполнил более 1000 операций на позвоночнике и головном мозге. Обладатель двух патентов на изобретения, автор 20 печатных работ.

Согласно данным сервиса Rusprofile, главврачом омской горбольницы № 9 с приставкой врио стал Павел Валенцов. О новом главе медицинского учреждения известно, что он окончил военно-медицинский факультет Томского медицинского института по специальности «Общая врачебная практика». Ранее Валенцов занимал должность заместителя главврача по медицинской части.

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#Омск#Здравоохранение#Москва#Медицина#Правительство#Главврач#Евгений Игишев
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