Врач из Омска возглавил московскую городскую больницу

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
Бывший главврач омской ГБ № 9 Дмитрий Ларькин перешел на работу в московскую Лыткаринскую городскую больницу, также на должность главного врача. Об этом сообщил глава городского округа Лыткарино Константин Кравцов на своей странице ВКонтакте.
Ларькин является нейрохирургом, вертебрологом. В качестве практикующего врача выполнил более 1000 операций на позвоночнике и головном мозге. Обладатель двух патентов на изобретения, автор 20 печатных работ.
Согласно данным сервиса Rusprofile, главврачом омской горбольницы № 9 с приставкой врио стал Павел Валенцов. О новом главе медицинского учреждения известно, что он окончил военно-медицинский факультет Томского медицинского института по специальности «Общая врачебная практика». Ранее Валенцов занимал должность заместителя главврача по медицинской части.