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Published Сегодня, 11:44

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Updated Сегодня, 11:48

иллюстрация

Смена власти. В Омске городская больница № 9 вновь осталась без главного врача

14 ноября 2023, 11:44
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске городская больница № 9 вновь осталась без главного врача

Исполнять обязанности руководителя поручили заместителю главврача по медицинской части.

В системе здравоохранения одного из медицинских учреждений произошли кадровые изменения. Речь идет о городской больнице № 9 в Старом Кировске.

Согласно данным ЕГРЮЛ, освободилось место главного врача. Ранее на этом посту находился нейрохирург Дмитрий Ларькин. Исполнять обязанности руководителя начал Павел Валенцов, который ранее занимал должность заместителя по медицинской части.

Ларькин, к слову, уже уходил с должности главврача ГБ № 9 летом 2020 года. В региональном минздраве тогда сообщали, что его уход с должности не связан с разногласиями с вышестоящим руководством, хотя в СМИ обсуждалась и эта вероятность в том числе.

Ранее он возглавлял городскую больницу № 17. Его стаж работы в здравоохранения составляет больше 20 лет. Весной 2021 года Ларькин представлял регион на конкурсе «Лидеры России».

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#Омск#Омская область#Больница#Кадровые перестановки#Медицина#Новости#Главврач#Алина Ясинская
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