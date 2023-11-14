Смена власти. В Омске городская больница № 9 вновь осталась без главного врача

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
В системе здравоохранения одного из медицинских учреждений произошли кадровые изменения. Речь идет о городской больнице № 9 в Старом Кировске.
Согласно данным ЕГРЮЛ, освободилось место главного врача. Ранее на этом посту находился нейрохирург Дмитрий Ларькин. Исполнять обязанности руководителя начал Павел Валенцов, который ранее занимал должность заместителя по медицинской части.
Ларькин, к слову, уже уходил с должности главврача ГБ № 9 летом 2020 года. В региональном минздраве тогда сообщали, что его уход с должности не связан с разногласиями с вышестоящим руководством, хотя в СМИ обсуждалась и эта вероятность в том числе.
Ранее он возглавлял городскую больницу № 17. Его стаж работы в здравоохранения составляет больше 20 лет. Весной 2021 года Ларькин представлял регион на конкурсе «Лидеры России».