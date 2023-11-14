Смена власти. В Омске городская больница № 9 вновь осталась без главного врача

Ларькин, к слову, уже уходил с должности главврача ГБ № 9 летом 2020 года. В региональном минздраве тогда сообщали, что его уход с должности не связан с разногласиями с вышестоящим руководством, хотя в СМИ обсуждалась и эта вероятность в том числе.