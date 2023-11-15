В Омске будут судить мужчину, который набросился на полицейских и получил пулю в ногу

По версии следствия, днем 13 ноября рядом с ломбардом на проспекте Комарова справлял нужду 23-летний мужчина, который находился в состоянии наркотического опьянения. Полицейские попросили омича прекратить, так как это нарушает общественный порядок. После замечания мужчина решил подраться с сотрудниками полиции.