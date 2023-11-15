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В Омске будут судить мужчину, который набросился на полицейских и получил пулю в ногу

15 ноября 2023, 11:47
Фото: 1MI
Иллюстрация

СК занялся делом омича, который набросился на полицейских и получил пулю в ногу

В следственном управлении возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти.

По версии следствия, днем 13 ноября рядом с ломбардом на проспекте Комарова справлял нужду 23-летний мужчина, который находился в состоянии наркотического опьянения. Полицейские попросили омича прекратить, так как это нарушает общественный порядок. После замечания мужчина решил подраться с сотрудниками полиции.

Чтобы прекратить действия нарушителя, сотрудник МВД выстрелил ему в ногу из травматического пистолета, после чего пострадавшего доставили в больницу.

Следователи уже провели осмотр места происшествия, сейчас проводятся допросы очевидцев. Уголовным кодексом РФ за данное преступление по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы.

Напомним, что в происшествии пострадал и полицейский. У одного из сотрудников розыска диагностировали сотрясение мозга.

Справлял нужду и бросился в драку. Омич избил полицейских и получил пулю в ногу
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