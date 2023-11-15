В Омске будут судить мужчину, который набросился на полицейских и получил пулю в ногу

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
По версии следствия, днем 13 ноября рядом с ломбардом на проспекте Комарова справлял нужду 23-летний мужчина, который находился в состоянии наркотического опьянения. Полицейские попросили омича прекратить, так как это нарушает общественный порядок. После замечания мужчина решил подраться с сотрудниками полиции.
Чтобы прекратить действия нарушителя, сотрудник МВД выстрелил ему в ногу из травматического пистолета, после чего пострадавшего доставили в больницу.
Следователи уже провели осмотр места происшествия, сейчас проводятся допросы очевидцев. Уголовным кодексом РФ за данное преступление по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы.
Напомним, что в происшествии пострадал и полицейский. У одного из сотрудников розыска диагностировали сотрясение мозга.