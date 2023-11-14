Справлял нужду и бросился в драку. Омич избил полицейских и получил пулю в ногу

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
В Омске силовики проводят проверку из-за конфликта у дома № 3 по улице Лукашевича, в котором пострадал сотрудник полиции и был ранен 23-летний омский рецидивист.
Известно, что двое полицейских в понедельник, 13 ноября, около 14 часов дня отрабатывали места возможного сбыта похищенного. Для этого, будучи в гражданской одежде, они подошли к ломбарду «Копейка».
«У ломбарда находился пьяный молодой парень, который справлял нужду на улице. Один из оперуполномоченных представился, показал служебное удостоверение и попросил прекратить противоправные действия. В ответ молодой человек ударил полицейского по лицу и стал хватать за верхнюю одежду», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.
Силовики в рамках закона «О полиции» применили к дебоширу физическую силу, использовали болевой прием, но успокоить мужчину не сумели. В итоге драка продолжилась.
«Тогда один из полицейских предупредил нарушителя, что применит травматический пистолет. Произвел предупредительный выстрел в вверх, а затем 3 раза выстрелил в ноги дебоширу», — сообщили наш собеседник.
Только после этого нарушителя, который оказался жителем Горьковского района и ранее был четырежды судим, задержали. Ему оказали медицинскую помощь.
«Дебошира доставили в одну из городских больниц, где у него диагностировали пулевое ранение стопы, а также сильное алкогольное опьянение. Пострадал и один из полицейских, — у него травма головы и сотрясение мозга», — пояснил наш источник.
Сейчас проверки по факту этого инцидента проводят сразу в двух силовых ведомствах.