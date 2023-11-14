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Только выстрелы усмирили дебошира

Справлял нужду и бросился в драку. Омич избил полицейских и получил пулю в ногу

14 ноября 2023, 11:39
Фото: 1MI
Только выстрелы усмирили дебошира

Омич набросился с кулаками на полицейских и был ранен из пистолета в ногу

Один из силовиков дабы утихомирить дебошира применил травматический пистолет.

В Омске силовики проводят проверку из-за конфликта у дома № 3 по улице Лукашевича, в котором пострадал сотрудник полиции и был ранен 23-летний омский рецидивист.

Известно, что двое полицейских в понедельник, 13 ноября, около 14 часов дня отрабатывали места возможного сбыта похищенного. Для этого, будучи в гражданской одежде, они подошли к ломбарду «Копейка».

«У ломбарда находился пьяный молодой парень, который справлял нужду на улице. Один из оперуполномоченных представился, показал служебное удостоверение и попросил прекратить противоправные действия. В ответ молодой человек ударил полицейского по лицу и стал хватать за верхнюю одежду», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.

Силовики в рамках закона «О полиции» применили к дебоширу физическую силу, использовали болевой прием, но успокоить мужчину не сумели. В итоге драка продолжилась.

«Тогда один из полицейских предупредил нарушителя, что применит травматический пистолет. Произвел предупредительный выстрел в вверх, а затем 3 раза выстрелил в ноги дебоширу», — сообщили наш собеседник.

Только после этого нарушителя, который оказался жителем Горьковского района и ранее был четырежды судим, задержали. Ему оказали медицинскую помощь.

«Дебошира доставили в одну из городских больниц, где у него диагностировали пулевое ранение стопы, а также сильное алкогольное опьянение. Пострадал и один из полицейских, — у него травма головы и сотрясение мозга», — пояснил наш источник.

Сейчас проверки по факту этого инцидента проводят сразу в двух силовых ведомствах.

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