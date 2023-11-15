Двигался по кривой. Пьяный омич чуть не устроил несколько ДТП, скрываясь от полиции

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Машину, которая ехала по кривой траектории, сотрудники ДПС заметили в Советском округе во время патрулирования. Полицейские потребовали водителя остановиться, однако он проигнорировал это и увеличил скорость. Началась погоня, к которой позже подключились и другие экипажи ДПС.
Во время ухода от полиции, пьяный водитель создавал на дороге опасные ситуации и грубо нарушал правила дорожного движения. Кроме того, после задержания на улице Конева он врезался в один из патрульных автомобилей. От прохождения медицинского освидетельствования отказался.
По факту произошедшего возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному требованию сотрудника полиции); ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (отказ от прохождения медицинского освидетельствования); пять материалов по ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора); три материала по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ (выезд на полосу встречного движения); ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ (невыполнение требования об остановке транспортного средства).