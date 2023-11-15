Двигался по кривой. Пьяный омич чуть не устроил несколько ДТП, скрываясь от полиции

Машину, которая ехала по кривой траектории, сотрудники ДПС заметили в Советском округе во время патрулирования. Полицейские потребовали водителя остановиться, однако он проигнорировал это и увеличил скорость. Началась погоня, к которой позже подключились и другие экипажи ДПС.